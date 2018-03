Maradona y la FIFA firman la paz

ZÚRICH. Después de años enfrentado con la FIFA, el astro argentino del fútbol Diego Maradona volvió hoy a la sede de la organización mundial en Zúrich para participar en un partido de leyendas y mostrar su apoyo al Mundial de 48 equipos que patrocina el presidente Gianni Infantino."Me parece una idea fantástica", dijo el campeón mundial de 1986 sobre la ampliación de la máxima competición por países."Porque de esa manera le da posibilidades a equipos que de entrada parten sabiendo que no van a jugar el Mundial. Le da esa ilusión a cada país y se renueva la pasión por el fútbol", explicó.La ampliación de la Copa del Mundo es prácticamente un hecho, a la espera de suratificación mañana por parte del Consejo de la FIFA. El primer torneo con 48 naciones se disputaría en 2026, en una sede aún por definir.En la nevada colina de Zürichberg, donde el ente rector tiene su moderno cuartel general, Maradona participó en un partido con otras leyendas del fútbol, entre las que estaba su compatriota Gabriel Batistuta, el español Carles Puyol o el italiano Francesco Toldo. También dirigentes como el propio Infantino, que formó en el equipo del "Diez".Maradona estuvo alejado durante años de la FIFA, a la que criticó con dureza y a la que calificó de "mafia". Tras la salida de Joseph Blatter del poder, el argentino, que en las últimas elecciones presidenciales apoyó al príncipe jordano Ali bin Al Hussein, se ha acercado de nuevo a la organización.Hoy participará en la Gala "The Best", en la que la FIFA elige al mejor del año 2017 entre tres finalistas, el portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Lionel Messi y el francés Antoine Griezmann."El que lo gana es por mérito propio. Los dos son dos grandes", dijo el ex futbolista de 56 años en referencia a los dos primeros, que se han repartido el premio en la última década.El argentino elogió también la labor como técnico del francés Zinedine Zidane al frente del Real Madrid, donde acumula ya 39 partidos sin perder."Yo adoro a Zidane, espero que le vaya recontra bien porque es un gran tipo y porque es un señor. Ganando va a tener el colchón bueno como para seguir aprendiendo a ser el técnico de un Madrid que parecía a la deriva y cuando lo agarró Zidane se recompuso", dijo Maradona.