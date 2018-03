Maradona quiere volver a la selección argentina

BUENOS AIRES, ARGENTINA. El ex astro del fútboly seleccionador argentino Diego Maradona criticó la actuación del equipo nacional en la goleada 4-2 sufrida ante Nigeria en un partido amistoso disputado en Rusiay expresó su deseo de "volver" a conducir al conjunto, como hizo en el Mundial de Sudáfrica 2010."Yo estoy caliente (enojado) porque regalan nuestro prestigio, pero los pibes (jugadores) no tienen la culpa. YO QUIERO VOLVER!!!", escribió Maradona en su cuenta de Instagram.El ex capitán del seleccionado argentino, campeón mundial en México 1986, aseguró que como entrenador del conjunto nacional fue el más ganador en los últimos años: obtuvoel 75 por ciento de los puntos puestos en juego en 24 partidos, seguido por Gerardo Martino (74%) y Alejandro Sabella (72%)."¿Quién ganó más? Saquemos nuestras conclusiones", pidió Maradona, que estuvo al frente del seleccionado argentino entre 2008 y 2010, cuando fue despedido tras quedar eliminado en los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010.Maradonaesentrenador delAl Fujairah, de la segunda división deEmiratos Árabes Unidos.Desde un primer momento, El "Pelusa" cuestionó la designación de Jorge Sampaoli al frente del equipo argentino.Sin su principal figura, Lionel Messi, Argentina perdió 4-2 ante Nigeria un partido amistoso disputado en Rusia.