Maradona niega haber criticado a Messi

El ex astro del fútbol argentino Diego Maradona negó haber criticado su compatriota Lionel Messi asegurando que fue "todo mentira" y que el jugador del Barcelona es su "amigo".

Cuestionado sobre por qué dijo que era "inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes del partido", Maradona respondió conciso que era "todo mentira", en una entrevista publicada en la web de la edición mexicana del diario "Marca".

"Leo es amigo mío y yo jamás voy a hablar mal de un amigo. En todo caso, se lo digo en la cara. No se lo mando a decir por una entrevista. De Leo digo que es un fenómeno y nada más. Y que había jugadores que iban 20 veces al baño, pero nunca me referí a Messi", añadió Maradona.

A principios de octubre, Maradona le declaró a la cadena "Fox Sports" que había que dejar de "endiosar" a Messi. "Es uno jugando con el Barcelona y en la selección argentina es uno más", había dicho en su momento.

Maradona le dijo a "Marca" que, al contrario de lo que en un primer momento externó, lo que Messi quiere "es cambiarse rápido, salir a la cancha, y buscar el balón, cosa que muchos otros no hacían", manifestó.

"Yo estoy... no cansado, pero sí quiero decirle a esta gente que dice eso que lo mío con Leo es incondicional", aseguró Maradona, quien se encuentra en Sinaloa, donde dirige desde septiembre al Dorados, que disputa la segunda división del fútbol mexicano.

"(Le tengo) amor, paz, cariño y por supuesto, quiero darle un abrazo muy grande porque hace mucho tiempo que no lo veo. Desde que Messi juega en el Barcelona nos quieren hacer pelear permanentemente", explicó Maradona.

"No sé por qué tienen esa obsesión conmigo y él. (Los diarios de Barcelona) siempre van a querer que nos peleemos, pero yo me como un asado con Leo, jugamos un tenis-fútbol y somos felices", señaló Maradona entre risas.

El ex jugador del Napoli señaló que escuchó llorar a Messi en la ducha tras ser goleados por Alemania en los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010. "Es un hombre de códigos, lo vi llorar en el vestuario", aseveró.

El entrenador argentino espera que el futbolista del Barcelona vuelva a la selección de su país, donde no juega desde el Mundial de Rusia. "Tendrá que volver, porque si no, estamos en el horno. No tenemos un jugador que tire una pared... pero por ahora que descanse", afirmó.

Además, Maradona también se refirió al técnico del Real Madrid, el argentino Santiago Solari, y al estratega de la albiceleste, Leonel Scaloni. "En ambos casos no tienen espaldas para soportar semejantes equipos, no creo que duren mucho. Los técnicos deben ir quemando etapas y ellos nos las quemaron", precisó.

Por último, el ex capitán de la selección argentina dijo que le hubiera "encantado" dirigir al Real Madrid, pero que es "feliz" en Dorados y próximamente verá a su nieto Benjamín, hijo de Sergio "Kun" Agüero, delantero del Manchester City, y de Gianinna Maradona.

"Tengo una buena relación con el 'Kun'. Es un gran padre y un chico fantástico" finalizó Maradona sobre el delantero del Manchester City.