Maradona lanza duras críticas contra el debut de Argentina en el Mundial

Diego Armando Maradona criticó fuerte al técnico principal de la selección argentina, Jorge Sampaolo, por el armado de la albiceleste en el debut ante Islandia, en el Mundial de Rusia 2018.

El astro responsabilizó al estratega de la mala producción futbolística y por el resultado contra Islandia (1-1), a la vez que respaldó a Lionel Messi, quien falló un penal clave.

"Jugando así, Sampaoli no puede volver a la Argentina. Es una vergüenza no tener una jugada preparada. Sabiendo que los islandeses medían 1.90 tiramos todos los córners a cabecear. No hicimos una jugada corta", aseguró.

Desde el palco le dio una muestra de apoyo rotundo hacia los jugadores. Sin embargo, con el correr de las horas, se encargó de dejar claro que lo suyo no es para todos.

"No pudimos resolver los problemas que nos puso Islandia, estamos hablando de Islandia, un país con 350 o 400 mil personas. No le echo la culpa a los jugadores, absolutamente. Yo sí le puedo echar la culpa al no trabajo", dijo el exfutbolista.