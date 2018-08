Maradona está molesto por no ser opción para dirigir a Argentina

Diego Maradona manifestó este martes su molestia al no ser considerado entre los candidatos para dirigir la selección de Argentina.

"Con respecto a la selección argentina, quiero decir que me jode que algunos periodistas no me incluyan entre los posibles técnicos. Y lamento que tampoco me tengan en cuenta algunos diarios argentinos, que sí hablan de otros extécnicos de la selección, pero no de mí", escribió Maradona en sus redes sociales.

Maradona asumió como seleccionador de Argentina en noviembre de 2008 y dejó el cargo en 2010, tras la eliminación de la Albiceleste en los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica ante Alemania, que la goleó por 4-0.

A finales de abril dejó de ser técnico del Al-Fujairah, de la Segunda división de los Emiratos Árabes Unidos, tras fracasar en su intento de llevar el equipo a la elite.

Además estuvo al frente de los argentinos Deportivo Mandiyú (1994) y Racing Club (1995) y del Al-Wasl emiratí (2011-2012).

Tras su paso por el Mundial de Rusia como comentarista del canal venezolano Telesur, Maradona asumió el control del Dinamo Brest, donde se desempeña como director del consejo ejecutivo.

"De todas maneras yo tengo un contrato de tres años y el Dinamo tiene mi palabra. Aunque yo por la selección doy la vida", agregó.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, sostuvo este martes que los directivo esperarán hasta diciembre para elegir un sustituto de Jorge Sampaoli.