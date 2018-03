Maradona cree que Messi merecía más castigo

BUENOS AIRES, ARGENTINA. El ex astro del fútbol argentino Diego Maradona consideró "incoherente" la decisión de la FIFA de levantarle la sanción a Lionel Messi y afirmó que "merecía al menos una fecha más".

Maradona aclaró que no tuvo nada que ver con la decisión de la Comisión de Apelaciones de la FIFA, que la semana pasada levantó las tres fechas de suspensión a Messi, ante versiones que circularon en Argentina acerca de que el ex seleccionador había ejercido alguna influencia en el ente rector dirigido por su amigo Gianni Infantino. "Infantino no tuvo nada que ver. Tampoco le pedí nada", subrayó.

Messi fue sancionado de oficio por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) el 28 de marzo por insultar a un juez de línea brasileño durante el triunfo por 1-0 sobre Chile en Buenos Aires el 23 de marzo por las eliminatorias sudamericanas. Lo suspendió por cuatro fechas, de las cuales cumplió una, ante Bolivia.

"Intenté ayudar a Messi pero no tuve nada que ver. Le levantaron la sanción por la misma historia de siempre de los grandes con los veteranos. Los viejos que estaban dijeron cuatro (fechas) y de repente tres menos, es incoherente totalmente", declaró Maradona en la noche del lunes a radio La Red de Buenos Aires.

Messi "merecía al menos una fecha más, con el corazón en la mano lo digo", expresó el capitán de la selección argentina campeona del mundo en México 1986.

El perdón le permitirá al delantero y capitán albiceleste jugar los últimos cuatro partidos de la eliminatoria, claves para asegurar la clasificación al Mundial de Rusia 2018 de Argentina, actualmente en zona de repechaje.

"Estoy contento como argentino y por Messi. Porque volvemos a tener ilusiones de Mundial", reconoció Maradona, quien el fin de semana firmó un contrato para entrenar al club Al Fujairah, de la segunda división de los Emiratos Árabes Unidos.