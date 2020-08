Manuel González, el portero más longevo para el Apertura 2020

José Manuel González, nuevo portero del Jocoro para la próxima temporada, será el guardameta de mayor edad que jugará el torneo Apertura 2020 previsto para el próximo 10 de octubre.

El jugador nacional nacido en San Miguel es uno de los refuerzos que tendrá el equipo fogonero para la nueva temporada luego de militar en las últimas dos temporadas en Municipal Limeño y admitió que se siente más joven que nunca.

"En la portería creo que nadie tendrá mi edad, cumpliré 39 años el 6 de octubre y la verdad me siento bendecido porque estamos cerca de sumar un año más de vida y jugando, gozando lo que más me gusta en la vida y seguir adelante. Creo que estamos acá para enseñar a los demás, tratar de transmitirle a los porteros jóvenes ya que son casi 19 años los que cumpliré desde que debuté en liga mayor ante Atlético Marte", resumió el guardameta quien debutó en liga mayor el domingo 21 de octubre del 2001 en el marco de la jornada 11 del torneo Apertura ante Atlético Marte (2-2) en el estadio Cuscatlán.

"Parece que ha sido ayer cuando me hicieron debutar ante el Marte, fue un día inolvidable para mí, se estaba cumpliendo mis sueños de niñez donde tuve muchos porteros que quería emular", señaló.

González destacó el hecho de jugar una temporada más y que su edad nunca ha sido impedimento para entregarse de lleno en el terreno de juego y admitió que el unionense Luis "Motor" Contreras, ex portero de Isidro Metapán, era el único portero que le seguía en edad en primera división (38 años), pero ante su retiro no oficial y su traslado a los Estados Unidos el que le sigue en longevidad será el argentino Matías Coloca (34), nuevo portero de Luis Ángel Firpo.

"Creo que con el retiro de 'Motor' (Contreras) me he quedado como el portero de más edad de la liga, vamos a demostrar que seguimos vigente", aseguró.

Al respecto, Meme González admite que hubo un portero nacional quien lo inspiró para emularlo, el desaparecido Raúl Antonio "Súperman" García, incluso portó el mismo número que García adoptó en su carrera en primera división

"Raúl García era mi ídolo, era uno de los que siempre me habían gustado y trataba de imitarlo en la cancha, por eso mantengo el dorsal '22' en mi espalda cuando se puede tener ya que en FAS ni en la UES o en Águila lo pude portar, pero cuando llego a un equipo siempre lo he peleado. Recuerdo que en Limeño me dieron el número '30' en un torneo y peleé por el número '22' en los siguientes tres torneos que jugué con ellos", destacó el portero migueleño.

En el ámbito internacional, Meme González dijo que "mi ídolo ha sido el paraguayo José Luis Chilavert ya que hacía cosas inusuales, fuera de lo común para un portero, pateaba tiros libres, cobraba penales y gracias a eso me animé a cobrar tiros libres y penales en la liga. Orgullosamente soy después de Misael Alfaro el segundo portero más goleador del país", indicó.

CONSOLIDACIÓN

Meme González defendió en nueve partidos la portería de Municipal Limeño en el torneo anterior donde permitió igual cantidad de goles para un promedio de un gol por partido, números que para el golero migueleño los considera normal en nuestro medio aunque habría preferido poseer un porcentaje menor.

"Deseo consolidar mis números en Jocoro, esperando solamente lo que pueda suceder en octubre cuando se mira arrancar el 10 el campeonato nacional en su nuevo formato, justo casi una semana después de mi cumpleaños, esperando en Dios que así sea", admitió.

Con casi 19 años ininterrumpidos de militar en primera división, Manuel González asegura que "no me siento ni viejo ni cansado, me siento bien, estoy en mi peso ideal, si estuviera cansado no trabajaría de lunes a viernes, nunca he sido acomodado, tengo dos meses de estar haciendo ejercicios de manera individual, tengo un preparador de porteros particular por amistad con el profesor Jesús Enrique Álvarez, un venezolano nacionalizado salvadoreño que llegó al país para jugar con Dragón pero no pudo estar con ellos, jugó con algunos equipos de segunda división y luego de nacionalizarse salvadoreño nos ha estado ayudando a mí y con Mario González que jugará con Alianza y Óscar Sánchez que estuvo en el torneo pasado con Dragón y con experiencia en primera división", indicó.

A sus casi 39 años, donde ha sumado 438 partidos de liga, Meme González posee además la experiencia de haber defendido en tres oportunidades la portería nacional en la selección absoluta a finales de la década pasada.

"Haber sido parte de una Copa de Naciones en el 2007 con el profesor de los Cobos ha sido siempre algo que recuerdo bien, lastimosamente nunca he logrado jugar una eliminatoria mundialista, siempre me hice esa pregunta y nunca tuve respuesta a eso porque siento que siempre me entregué de lleno para ser parte siquiera en la convocatoria. En Copa Oro estuve entrenando pero al final no quedé en la lista final."

Pero los 13 goles que ha anotado Manuel González en primera división provienen de su vocación natural de jugar de delantero la cual lo ha conjugado por su amor de defender la portería.

"Estuve cerca de jugar oficialmente como delantero con Dragón ya que en los entrenamientos me ocupaban adelante e incluso me mandaron hacer el uniforme de cancha y en ese partido ante el Isidro Metapán de visitante no debuté de delantero porque olvidaron mi uniforme, me habría gustado haber debutado de delantero, eso fue después de mi debut en el 2001 como portero de Dragón", aclaró el portero nacional que ha aceptado 551 goles en toda su carrera profesional la cual aún no mira en su horizonte la palabra retiro.

"No tengo metas de retirarme, vivo el día a día y será solamente Dios el que me diga a través de una lesión para retirarme de las canchas o porque considere que mi rendimiento ya no está para jugar fútbol, me levanto a las 6 de la mañana para irme a trabajar y las termino a las 8 de la mañana, luego trabajo mi físico, son dos horas diarias mi rutina de lunes a viernes, vivo el presente y no sé cuándo Dios me dirá hasta aquí llegás, mientras eso no suceda habrá Meme González para rato."