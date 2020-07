Manuel "el Black" Martínez y su negocio de instalación de vidriería y solaire

El usuluteco José Manuel "el Black" Martínez marcó época a principios del nuevo siglo cuando mostró su olfato goleador en seis equipos de la primera división.

Retirado de toda actividad futbolística desde el 2011, el ex atacante nacido en Jiquilisco hace ya 39 años tuvo la visión de impulsar un sueño familiar que fue acogido por sus hermanos y su esposa a finales de la primera década del nuevo siglo y que ahora, 12 años después, se ha hecho de un nombre en el rubro de remodelación de viviendas y de instalación de vidrios y solaires en el departamento de Usulután.

"Antes de mi retiro nos involucramos en este negocio familiar, manejamos una vidriería y solaire llamada 'Josué' la cual la compré en el 2008 cuando estaba jugando con el Nejapa de Nelson Ancheta tras jugar antes en el isidro Metapán", afirmó el ex atacante de Luis Ángel Firpo.

"Se lo compré a un señor de San Salvador y por medio de un amigo que me avisó me animé a adquirirla pese a que no sabía nada del negocio pero gracias a mis hermanos, Edwin Balmore Martínez y Elys Carolina junto a mi esposa, Griselda Vanesa Zavala se involucraron de lleno al negocio del cual hemos sobrevivido desde hace 12 años", destacó el también ex atacante de Dragón.

Martínez Ramírez explicó que "el negocio queda en la salida hacia San Miguel, kilómetro 112, a 200 metros del Centro Comercial 'La Puerta de Oriente' de Usulután, casi frente a medicina Legal de la ciudad", aseguró el ex seleccionado nacional.

"En el negocio remodelamos casas, cambiamos cielos falsos, divisiones de tabla roca, colocamos ventanas, puertas, espejos, vitrinas, es amplio los trabajos que hacemos y la verdad el negocio nos ha sostenido, somos por ahora más independientes, mi hermana y mi esposa se dedican a proporcionar los precios a los clientes que nos llaman, a mí me toca medir los espacios o el lugar en que vamos a trabajar, tenemos por ahora unos seis trabajadores en el negocio", indicó el ahora empresario nacional quien nos confesó además que ya formalizó su estado civil.

"Vivimos en la población de Santa María, me casé el año pasado, el 24 de febrero, aunque con mi esposa teníamos 13 años de vivir juntos desde el 2007 y hemos procreado tres hijos, Camila Gisele de nueve años, Lucas Emanuel de siete y Román José de año y medio, espero de verdad que más de alguno de ellos me salga futbolista y que sigan mis pasos en liga mayor", indicó.

SU PASO POR PRIMERA

Sobre sus inicios en el balompié, el ex futbolista nacido en Jiquilisco, admitió a este rotativo que "comencé jugando con el Topiltzín en tercera división en 1998, apenas estuve cuatro meses con ellos ya que me llevaron a Luis Ángel Firpo. En el Topiltzín formaba pareja en la delantera con Josué Nahúm Galdámez, a él se lo llevaron a Municipal Limeño y a mí a Firpo donde jugué al final de la temporada 1997-1998 donde quedamos de entrada campeón con Firpo", recordó.

En las filas pamperas se involucró de lleno en la categoría de reservas donde era el referente del gol pero su ascenso al equipo mayor debió esperar casi un año.

"A Firpo llegué como juvenil en las reservas pero no pude debutar ni en el torneo 1997-1998 ni en el Apertura 1998, lo hice hasta el Clausura 1999 ya que éramos cuatro juveniles, Hoffman Engelberth Uceda, Arnaldo Coreas, Alejandro "el Pollito" López Zaldaña y yo, pero los delanteros solo éramos Arnaldo y yo. En esa época jugaba solamente un juvenil 45 minutos", recordó José Manuel.

La estancia de Manuel Martínez en Luis Ángel Firpo duró tres años en su primera etapa en las filas pamperas ya que reforzó a Dragón y al Atlético Balboa siendo aún propiedad de los usulutecos.

"Con Firpo jugué hasta la primera mitad del 2007 cuando perdimos 1-0 la final ante Isidro Metapán y por eso me fui a Chalatenango invitado por don Lisandro Pohl pero antes de mi salida me prestaron en la temporada 2001-2002 al Dragón y también al Balboa en el Clausura 2004", explicó el ex atacante del equipo blanquivioleta donde jugó 18 partidos y anotó siete goles en la temporada.

"En el Chalatenango estuve una temporada, en el 2007-2008 para irme en el Apertura 2008 al Isidro Metapán donde quedamos campeones al ganarle la final en penales al Chalatenango", destacó el ex futbolista quien se coronó tres veces campeón de liga.

"Para el Clausura 2009 llegué al Nejapa hasta que descendimos en el Clausura 2010 pese a que se buscó cambiarle el nombre a Alacranes del Norte, cosa que no se logró ser reconocido así por la FESFUT aunque nos identificamos ante la afición con el nuevo nombre". acotó.

Su experiencia en el equipo nejapense de tres torneos cortos donde jugó 35 partidos de liga y anotó ocho goles le marcó para optar por su retiro ya que admitió que la dirigencia del desaparecido equipo del norte del departamento de San Salvador le quedó debiendo dinero, por lo que decidió para el Apertura 2010 no jugar más en liga mayor y girar sus ojos a la segunda división.

"Me retiré del fútbol, en el Clausura 2011 con el Topiltzín en segunda división, estuve en esa liga por año y medio porque en segunda jugué en el Apertura 2010 con el Santa María", recordó el ex seleccionado nacional quien sumó seis partidos internacionales desde el 2004.

"Estuve en la sub 20 en el Premundial de la categoría en Ciudad de Panamá y luego en la eliminatoria 2004 con la selección mayor. Lastimosamente comencé en el proceso de la sub 21 que ganó después la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y el Caribe en nuestro país pero me tuve que retirar porque Firpo no me prestaba para los entrenos y por eso opté retirarme de esa selección", indicó Martínez quien debutó con la selección absoluta el 13 de junio de 2004 ante Bermudas en el Cuscatlán (2-1) en el marco de las eliminatorias hacia la Copa del Mundo de Alemania 2006.