Manuel Guerra, el guardián del Simeón Magaña

El Once Deportivo cuenta con una de las mejores canchas del redondo nacional y eso es gracias a Manuel Guerra, el "guardián" y encargado del estadio Arturo Simeón Magaña.

Para nadie es un secreto que el recinto deportivo, ubicado en la ciudad de Ahuachapán es de de los mejores campos para practicar el fútbol a nivel nacional.

Manuel Guerra, especialista en el cultivo del café y autodenominado como agricultor "empírico" es el mayor culpable de que el estadio ahuachapaneco reciba inumerables de halagos a través de las cuentas institucionales cuadro fronterizo.

EL INICIO

La historia de Manuel Guerra con los engramillados comenzó en la cancha llamada Cara Limpia en el año 1999, un escenario privado de Ahuachapán que en muchas ocasiones sirve como cancha alterna a los entrenos del Once Deportivo.

"Trabajé muchos años en el cultivo del café, esa es mi especialidad. Mis patrones eran los señores Salaverría allá por 1980; en cierta ocasión ellos compraron un terrenito pegado a la laguna El Espino, ahí hicieron una casa y había un pequeño espacio, entonces me dijeron que iban hacer una cancha, entré a hacer algo desconocido, pero como agricultor tenía que hacer. La cancha se llama Cara Limpía, ahí inicié en los engramillados, ese fue mi campo", dijo Manuel Guerra.

Manuel Guerra tiene cinco años y medio de estar trabajando en el estadio Arturo Simeón Magaña, donde en un principio, acepta que encontró muy descuidado el terreno de juego y que gracias al arduo trabajo ha logrado cambiarle la cara al terreno de juego.

Manuel Guerra posa para la foto sobre el césped del estadio Simeón Magaña, donde él labora como encargado del mismo. Foto cortesía.

Guerra confesó que en su trabajo tiene la obseción de hacer que los terrenos que se encuentran con problemas terminen siendo algo "bello".

"Inicié hace cinco años y medio a trabajar con el Arturo Simeón Magaña, en mayo del otro año cumpliré los seis, que son los dos períodos del señor alcalde. Hay cosas que no son técnicas, sino iniciativas propias, yo en Cara Limpia, desde 1999 para acá, nadie me dijo cómo sembrar la grama, como cultivarla, como tenerla, yo fui inventando con mi hermano, que es mi mano derecha acá, porque él lo dejo acá, cuando yo me voy al estadio, lo mio no es un estudio, es practico", explicó.

"Hicimos algo fenomenal acá en Cara Limpia, entonces a la gente del centro, a los que trabajan en la alcaldía les gustó mi trabajo, entonces me dieron la oportunidad de trabajar en el estadio Simeón Magaña, llevé el trabajo de aquí para allá, un poquito diferente, porque aquí es zacate que necesita otra clase de cuido, más que la grama del Simeón Magaña. La grama del Arturo Siemeón Magaña es algo rustica, pero con un poco de cuidado se puede hacer algo genial y eso hicimos, hicimos una belleza", dijo Manuel Guerra, quien en octubre llegará a los 60 años de vida.

Manuel Gerrero conduce la podadora en el grama del estadio Arturo Simeón Magaña durante. Foto cortesía.

Don Manuel aceptó el reto de poner "bonito" el estadio, siempre y cuando sus empleadores le cumplieran con sus propios requisitos, donde pide todos los implementos para mantener la grama.

"Los de la alcaldía me dotaron de todo: agua, corte y fertilización, lo esencial y el personal para hacerlo. La gente cree que la grama ahí se deja, no, la cancha se tiene cortar cada ocho días se juegue o no, aquí estamos cada 24 horas todos los días. Yo no desperdicio la grama, hago material orgánico, entonces eso le faltaba a la cancha, no tenía colchón", explicó Manuel.

CELOSO Y CUIDADOSO EN SU RECINTO

Manuel Guerra acepta que se toma muy en serio el trabajo de mantener el estadio, no le gusta que la gente bote basura o que se metan a la cancha sin autorización.

"El trabajo que cuesta es de cuidarlo, a los cuerpos técnicos que llegan yo hablo con ellos sobre qué zonas deben patear, qué zonas no y qué zonas las vamos utilizar de vez en cuando. Por ejemplo las porterías grandes, no es posible estar dándole, no, solo cuando sea necesario que trabaje el portero, dos o tres veces por semana, de lo contrario hay porterías pequeñas. No me gusta que la gente entre sin orden, todos tienen que entrar a la hora que el técnico lo indique", explicó Manuel Guerra.

Manuel Guerra (tercero de izquierda a derecha) junto al personal de mantenimiento de la cancha del estadio Arturo Simeón Magaña.

Don Guerra asegura que le hace falta que la gente llegue al estadio a ver al Once Deportivo, recinto que está cerrado al público desde que inició la pandemia de COVID-19, sin embargo acepta que el parón le ha facilitado las cosas para subir el nivel de cuido de la grama.

"Me ha caído bien un poco el parón, porque normalmente en invierno es donde las canchas se arruinan, yo no puedo detener un partido aunque la cancha esté inundada, el Simeón Magaña se inunda, ya no está el drenaje como en aquellos tiempos, pero sí extrañamos no ver a los equipos jugar, a la gente que corra en la ´pista, se ve triste aquello, pero no podemos esperar mas que esperar el día que Dios diga", indicó.

EL FÚTBOL DURANTE LA PANDEMIA

Para el 10 de octubre, la primera división tiene programado el inicio del Apertura 2020. Sobre eso, Manuel Guerra opinó sobre las condiciones que tiene el Arturo Simeón Magaña para recibir a los equipos bajo los protocolos sanitarios.

"Yo creo que ningún estadio de El Salvador va llenar los requisitos de distanciamiento, no creo que de aquí aun mes, en el Simeón Magaña se construyan un camerino indicado, ya vino la Federación a verlo y han pedido 2 metros por cada jugador, pero aquí no se puede y eso que los camerinos son uno de los más grandes de los estadios de El Salvador", concluyó.