Manuel González tuvo un mal regreso a la primera división

El migueleño José Manuel González retornó con tristeza al fútbol mayor defendiendo los cordeles del Municipal Limeño y lo hizo por la puerta de atrás, al recibir cuatro goles en la derrota del equipo santarroseño ante los emplumados, en casa.

"Triste por la derrota. Considero que no tuvimos oportunidad de contrarrestar lo que Águila generó, no hubo coordinación y comunicación en la zaga y al final lo pagamos caro", destacó.

González regresó a la liga mayor luego de descender con Dragón la temporada anterior y admitió que "el fútbol te regala cosas buenas y malas y esto es fútbol. Lastimosamente regresamos no de la manera en que uno pensó, más cuando lo hacés de local. Triste por no brindarle una alegría a nuestra afición y no queda más que seguir trabajando fuerte para retomar el camino a la clasificación".

Sobre la mala actuación del equipo en general, González afirmó que "es difícil explicarlo porque en los momentos en que manejamos mejor la pelota Águila nos sorprendió en la contra y eso al final nos hizo mucho daño. Águila fue letal a la hora de definir y eso considero que fue la clave de nuestra derrota".