Manu Polo: "No me atrevo a decir que Messi está acabado, pero si está en declive"

El periodista Manu Polo, del diario Marca español, analizó en el Güiri Güiri al Aire la paliza que recibió el Barcelona en el Camp Nou ante el París Saint Germain en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones UEFA.

Cristian Villalta, Marcelo Betancourt y Rodrigo Arias conversaron con Polo sobre cómo impactó la derrota de 4-1 y las posibles consecuencias.

"Está la cosa que arde sobre todo en Barcelona porque parecía que el equipo había mejorado, que estaba otra vez enganchándose a la Liga, a las semifinales de la Copa pero el partido ante el Sevilla, de Copa, y el de ayer con el PSG ha hecho mucho daño al Barca, ha hecho daño a jugadores como Messi", fue la primera valoración del periodista europeo.

Según Manu es claro el fin de ciclo del Barcelona de Messi. "Parece que estamos ante el claro fin de ciclo que ya se avanzó, primero, con lo de Liverpool, después con el 2-8 del Bayern y esta ya es la última, creo que no habrá otra más para estos jugadores"

Según el periodista español la derrota de 4-1 caló hondo en el equipo azulgrana y la situación cambia para Messi.

"Después del partido de ayer a Leonardo y al PSG no se le pasa por la cabeza cambiar a Mbappé por Messi porque los 90 minutos en el Camp Nou hicieron ver que Messi está en el final de su carrera deportiva y que en Mbappé va más y va para estrella, no es una operación que tenga cabeza cambiar al día de hoy a Messi por Mbappé", expresó.

Otro punto que explicó Manu Polo es cómo queda Messi y su posible salida del club azulgrana tras el 1-4 ante el París Saint Germain. "Deja tocado a Messi de cara a buscar un nuevo equipo ya sea o no el PSG o quedarse en el Barca por el tema de las pretensiones. Se desveló el contrato que ganaba Messi y los millones que ganaba por temporada y creo que ahora mismo Messi no puede cobrar eso".

Según el análisis de Polo, el Barca podría ofrecerle menos dinero a Messi y el argentino acepte o el Manchester City el que le ofrezca un contrato pero por menos dinero del que cobra por el momento. "El rendimiento de Messi al día de hoy no es comparable con lo que gana", aseveró Manu.

Manu Polo también reveló su Top de mejores jugadores. "Para mí el número uno del mundo es Neymar porque está claro que teniendo a Mbappé en el equipo cuando Neymar juega en el PSG, Mbappé juega para Neymar y no es el primer espada cuando están los dos..Lo que demostró ayer Mbappé es que top 5, seguró está y aparece en los partidos importantes".

El periodista de Marca puso en perspectiva la hazaña de Kylian Mbappe en el Camp Nou. "Mbappé tiró el Camp Nou abajo, marcó Hat-trick algo que solo había ocurrido dos veces en el Camp Nou que un jugador visitante marcará un Hat-tric que fue Andriy Shevchenko ene l 97 y en 2005, Diego Forlan, no lo ha conseguido Cristiano Ronaldo...Neymar y Mbappé para mí Top 1 y 2".

Sobre Messi, el periodista español remarcó que Messi poco a poco viene a menos.

"En las grandes citas a Messi como que le faltaba un puntito, ayer fue la consagración de eso y no me atrevo a decir que Messi está acabado porque son palabras muy fuertes para el que posiblemente haya sido el mejor jugador de la historia, pero si es verdad que está en su declive y no es el mismo de hace tres años".

Polo también recordó que con 28 años, Messi estaba acompañado por Xavi y Andrés Iniesta. "Ahora tiene 33 y no lo acompaña nadie, tiene que hacerlo todo é, no le viene bien eso a Messi".