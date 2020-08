Manos que atajan y curan

Cristian Sánchez es un portero de la tercera división que alterna el fútbol con el estudio de doctorado en medicina. Tiene claro sus objetivos: destacar como portero del sector profesional y como un doctor que ayude a la comunidad.

Tiene 23 años de edad y mucho futuro por delante, juega con el Real Pajonal de la tercera división y destaca como un aplicado estudiante en medicina de una universidad privada de Santa Ana.

En la actualidad, realiza prácticas profesionales en el hospital nacional San Juan de Dios de Santa Ana. Asiste a este centro médico a turnos cada cuatro días, dependiendo de las exigencias.

No desprende la mirada de destacar en el fútbol “aspiro a jugar en segunda o en primera división, la carrera que llevo no es fácil, pero al terminarla, quisiera darme la oportunidad de jugar en segunda división y en liga mayor”, detalló.

Ser futbolista profesional y estudiante de medicina no es una tarea fácil “todo requiere de disciplina, el equipo me ha ayudado, me dan permiso para ausentarme de algún entreno si tenía clases en la universidad, también para los partidos. No me descuido del estudio por todo lo que hacen mis padres, ellos luchan por conseguir el dinero para darnos el estudio (una hermana y un hermano). Eso lo valoro porque (quieren) que yo sea profesional”, explicó.

Está muy cerca de coronar su carrera “estudio doctorado en medicina, voy a sexto año, le llaman el externado. Si paso estas rotaciones (año), iré a séptimo año, le llaman internado rotatorio, finalizando la carrera”, enfatizó.

Sánchez inició en la escuela de fútbol Cuzcachapa, pero terminó su formación en las divisiones inferiores del FAS, escaló hasta la categoría de reserva. Alternó en el puesto de cancerbero del equipo santaneco con Nicolás Pacheco, “él era el capitán y portero titular”, sostuvo.

ENAMORADO DESDE NIÑO

Cristian Sánchez ganó con el Huracán de Atiquizaya, el premio Guante de Bronce en la edición número 25 del Hombre Gol, que premió a los mejores jugadores del Apertura 2018 de la primera, segunda y tercera división de fútbol profesional.

Con 17 años de edad, fichó con el San Sebastián Salitrillo de la tercera división y en el año 2018 pasó al Huracán y en el año 2019, emigró al Real Pajonal.

Desde niño le gustaba la carrera de medicina, soñaba con ser un doctor. Admira esa carrera: “por el esfuerzo que hacen, desde niño me gustó, es un reto. Veía a los doctores con sus batas blancas y me gustó ver su sacrificio para atender a los pacientes, no es una fácil carrera”.

“Es una carrera que implica desvelos, hacer turnos, preparar temas, exposiciones, pero me puse ese reto”, añadió.

Marcó su vida una cirugía “recuerdo que estaba pequeño y me realizaron una operación, durante esa cirugía, yo escuchaba lo que hablaban los doctores, me llamó la atención eso, mencionaban muchas palabras y tuve curiosidad”.

Sabe que alternar la carrera en el fútbol profesional con sus estudios universitarios le dejaría mucho beneficio en el futuro “antes creía que el fútbol lo era todo, pero la verdad es que el fútbol para mí, es un pasatiempo, mi carrera es más importante; graduado de médico, se recibe un ingreso económico, si te lesionas en el fútbol, adiós. En cambio con una cerrera, mi título, se puede poner una clínica incluso viajar al extranjero y capacitarse más”.