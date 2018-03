Manchester United no renovará a Zlatan Ibrahimovic

El Manchester United no ejercerá la opción de renovación del contrato del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, informó la cadena británica BBC.Ibrahimovic, de 35 años, llegó gratis el pasado verano a Old Trafford después de desvincularse del París Saint-Germain con un contrato de una temporada prorrogable a una segunda.En su primer curso en Inglaterra, el veterano futbolista marcó 28 goles en 46 partidos en todas las competiciones, antes de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla, en una lesión que lo mantendrá al menos seis meses fuera de los terrenos de juego.Zlatan, que pasó por el quirófano el mes pasado para tratarse la aparatosa lesión, inició el proceso de rehabilitación en la ciudad estadounidense de Pittsburgh, donde fue operado.De acuerdo a la BBC, Ibrahimovic, que termina contrato el próximo 30 de junio, no aparecerá en la lista de "futbolistas retenidos" por los clubes ingleses, que se hace pública este viernes.