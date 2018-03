Manchester United ganó y sale vivo de una semana intensa

LONDRES, INGLATERRA. Un disminuido Manchester United resistió la reacción tardía de Middlesbrough para llevarse el domingo una victoria 3-1 para salir del sexto puesto de la Liga Premier inglesa por primera vez en 19 semanas.En su tercer partido en menos de siete días, el United parecía encaminado a un cómodo triunfo, luego que los goles de Marouane Fellaini y Jesse Lingard adelantaron 2-0 a los visitantes a los 62 minutos.Middlesbrough, que despidió al técnico español Aitor Karanka el jueves, dominó la última media hora y descontó a los 77', cuando Rudy Gestede capitalizó una serie de fallos defensivos para anotar a boca de jarro. Pero el United pudo sortear la arremetida del local y añadió el tercero en los descuentos.El arquero español Víctor Valdés, ex del United y Barcelona, se resbaló al intentar un despejo, con lo que el ecuatoriano Antonio Valencia nada más tuvo que caminar con el balón hasta la red.La victoria permitió al United desplazar a Arsenal y situarse en el quinto puesto de la tabla. "Es un resultado fantástico porque en la misma semana avanzamos a los cuartos de final de la Liga Europa, que es un objetivo importante para nosotros", declaró el técnico del United José Mourinho."Y sumamos estos tres puntos que nos mantienen en la pelea por la cuarta posición, así que tenemos dos puertas abiertas para entrar a la Liga de Campeones la próxima temporada". Mourinho prescindió por suspensiones al delantero sueco Zlatan Ibrahimovic y al centrocampista español Ander Herrera.Además, el volante francés Paul Pogba no jugó por lesión. "Tengo que aplaudir nuestra actitud y ambición", dijo Mourinho. "No tenemos un plan B, C, D, E, F y G, pero tenemos M, N, O, P y S".