Manchester United derrota al Luton Town y pasa a la siguiente ronda

El español Juan Mata, de penalti, Marcus Rashford y Mason Greenwood sellaron este martes el pase del Manchester United a los octavos de final de la Copa de la Liga inglesa con una victoria por 0-3 sobre el Luton Town, de la segunda categoría (Championship).



Pese a la contundencia del marcador, el United no dejó resuelto el duelo hasta los últimos minutos.



Mata adelantó al equipo del noruego Ole Gunnar Solskjaer al transformar un penalti al borde del descanso. Pero el United no respiró hasta el minuto 88, con un gol de Rashford. Con el tiempo ya cumplido Greenwood completó el triunfo.



El Manchester United jugará a finales de septiembre en octavos contra el ganador del partido de este miércoles Preston North End-Brighton & Hove Albion.



El West Ham United no tuvo problemas para dejar fuera de combate al Hull City, de la tercera categoría con un contundente 5-1 con dobletes del francés Haller y el ucraniano Andriy Yarmolenko. En octavos se enfrentará contra el ganador del Fleetwood Town-Everton de este miércoles.



El técnico del West Ham, David Moyes, y dos de sus jugadores, Issa Diop y Josh Cullen, abandonaron el estadio antes del encuentro tras haber dado positivo por coronavirus.



El club inglés informó en un comunicado de que el equipo médico fue informado del resultado cuando la plantilla ya se encontraba en el London Stadium preparando el encuentro. "El entrenador y ambos jugadores abandonaron inmediatamente el estadio y regresaron a casa", indicó el West Ham.



"Los tres, todos ellos asintomáticos, seguirán ahora las directrices de las autoridades sanitarias de Inglaterra, así como las recomendaciones y protocolos de la Premier League", agrega la nota. Alan Irvine estuvo en el banquillo del West Ham.



No superó la ronda el West Bromwich Albion, que cayó en los penaltis (4–5) ante el Brentford, de la Championship. En la tanda desde los once metros el fallo de Grady Diangana deja fuera al cuadro de Slaven Bilic. El Brentford se cruzará en octavos con el ganador del Fulham-Sheffield Wednesday.



Asimismo sigue adelante el Newport County (4ª), que ganó por 3-1 al Watford (2ª), en el que sólo marcó el venezolano Adalberto Peñaranda. Su rival de octavos será el ganador del Morecambe-Newcastle United.