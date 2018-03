Manchester City sigue de racha a costa del Arsenal, con polémica

LONDRES, INGLATERRA. El Manchester City prosiguió su racha triunfal tras ganar este domingo con mucha polémica al Arsenal por 3-1, gracias a un tanto de penalti dudoso del Kun Agüero y a otro de Gabriel Jesús en fuera de juego previo de David Silva.

El conjunto de Pep Guardiola, líder destacado de la Premier League, no falló en el Etihad Stadium ante unos "Gunners" valientes, pero que, aunque sufrieron un arbitraje que consideraron adverso, estuvieron siempre a merced de los "Citizens".

La resistencia del Arsenal duró 20 minutos. Ni con el francés Francis Coquelin y el suizo Granit Xhaka como medios defensivos logró frenar las acometidas de los locales. Así, tras varias aproximaciones con peligro, De Bruyne rompió la lata con un disparo con la zurda al palo largo de Cech tras un buen uno-dos con Fernandinho en el área.

No fue hasta la segunda mitad que los hombres de Pep doblaron su ventaja, pero el tanto llegó con polémica, puesto que el árbitro castigó con penalti un ligero empujón dentro del área del español Nacho Monreal sobre Sterling.

The penalty converted by Agüero was given to #MCFC when Sterling was bundled over in the box by Monreal. #AFC #MCIARS pic.twitter.com/Fi8xFlG7HT