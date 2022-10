Manchester City de Pep y Haaland golean al Southampton

Con un encuentro excelso de Joao Cancelo, el Manchester City tomó impulso hacia el liderato tras pasar por encima del Southampton (4-0), incapaz de frenar al torbellino portugués, autor del tanto que abrió el marcador y principal agitador de la victoria del equipo de Pep Guardiola.



Sobre todo durante el acto inicial, Cancelo dio una lección magistral por toda la zona izquierda del ataque 'citizen'. Nadie fue capaz de frenar a un jugador eléctrico, insistente, con una zurda exquisita y capaz de acabar él solo con la resistencia de su rival.



Pero antes de iniciar su exhibición, el guión planteaba una película que decía que el City se iba a enfrentar a un rival que suele mostrar dos caras: en un día malo, el Southampton es un desastre y suele caerse hasta los cimientos; en un día bueno, es un hueso duro de roer.



Había que esperar qué versión iba a tener enfrente el conjunto de Ralph Hasenhuttl, que en la víspera ya escuchaba cantos de sirena contra su labor en el banquillo. El técnico austríaco, pese a la presión, apostó duro con una presión muy adelantada de sus jugadores podía salir mal. En riesgo, estaban las autopistas que podían encontrar velocistas como Erling Haaland o Cancelo.



Y eso fue lo que pasó exactamente. De los dos, fue Cancelo quien mejor aprovechó las facilidades que dio el Southampton al Manchester City. El jugador portugués disputó un primer tiempo para enmarcarlo, y ponérselo en vídeo a cualquier aspirante a convertirse en un extremo de primer nivel.



El nombre de Cancelo sonó constantemente. La zona derecha del Southampton sudó la gota gorda para tapar los agujeros que generaba el jugador 'citizen'. Por su culpa, en el primer acto, el Southampton se pudo marchar con una goleada de escándalo y fue Gavin Bazunu quien se encargó de frenar la sangría con sus intervenciones.



No pudo con todas las ocasiones, pero sí sujetó al Southampton durante un cuarto de hora. En ese tiempo, sacó una mano a Riyad Mahrez y salvó un disparo de Phil Foden. Ambas ocasiones, llegaron tras sendas jugadas, como no, de Cancelo.



Pero, el lateral luso, además, se permitió el lujo dejar solo a Haaland en un mano a mano que acabó con la pelota contra un poste y de dar un pase espectacular con el exterior al mismo Mahrez, que no aprovechó un cabezazo muy claro ante Bazunu.



Al final, ante la falta de efectividad de sus compañeros, fue él mismo quien se encargó de abrir la lata. A los veinte minutos puso la quinta marcha, atravesó casi todo el campo del Southampton, sentó con un quiebro a James Ward-Prose y, con un zurdazo inapelable, abrió el marcador.



Su tanto no frenó al Manchester City, que tuvo tiempo de acertar por segunda vez antes del descanso: la conexión entre Kevin de Bruyne y Phil Foden funcionó y el equipo de Guardiola, que saltó al terreno de juego con cinco caras nuevas respecto al choque frente al Copenhague (Akanji, Aké, De Bruyne, Rodri y Foden), se marchó al vestuario con el trabajo medio hecho.



Después, el choque se convirtió definitivamente en una balsa de aceite para el City a los tres minutos de la reanudación, cuando Mahrez, de volea a una gran asistencia de Rodri Hernández, hizo el tercero.



Ya sólo había que esperar a Haaland, que también quería apuntarse a la fiesta. Y, como no, fue Cancelo, con una asistencia desde la línea de fondo, quien provocó el éxito del noruego, que ya suma 20 goles en los 13 encuentros que ha disputado este curso. Fue el final perfecto para una tarde perfecta para Cancelo, que, por una vez, eclipsó al siempre voraz Haaland. Ahora, el City es líder y el Arsenal deberá ganar al Liverpool para recuperar el primer puesto.