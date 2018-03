Mañana comienza auditoría en la Primera División

El presidente de la Primera División Profesional, Pedro Arieta Vega, indicó que desde que llegó a la titularidad de la liga de privilegio, hace un mes y medio, pidió una auditoría. De cauerdo con el directivo, sus compañeros de junta respaldaron esa solicitud y hoy el también dirigente del Águila confirmó que el procedimiento comenzará este miércoles.

"Esto de la auditoría es normal. No estamos dudando de nadie. No es que estemos creando expectativas. Esta auditoría es para ver cómo se han estado manejando las cuentas de la liga. Es para conocer el estado financiero de la institución para elaborar un presupuesto. No es que estemos señalando a nadie", indicó Arieta Vega, en plática con EL GRÁFICO.

El vicepresidente de la primera categoría, Gregorio Sánchez Trejo, aseguró que fue con el aval de toda la directiva que se solicitó el proceso.

"El pleno lo avaló. Que yo recuerde no hubo ninguna oposición en la mesa. Se ha pedido un informe al auditor anterior, el cual hasta la fecha de la última reunión de la liga no había sido entregado. Con esta auditoria se persigue verificar lo que normalmente sucede cuando hay un cambio de administración. Queremos ver el estado financiero", indicó Sánchez Trejo, en plática con EL GRÁFICO.

Guillermo Figueroa, dirigente del Santa Tecla, aseguró que el día en que fue aprobada la auditoría hubo acuerdo de parte de todos los equipos. "Es sano hacer auditoría. Todos estamos sometidos a dar y recibir cuentas. Es sano que el doctor Arieta pida una auditoría para ver cómo está recibiendo su mandato. Es sano para todos, hasta para el presidente saliente, José Vidal Hernández, porque él también quiere entregar de la mejor manera. Todos los equipos estuvimos de acuerdo en que se realice esa auditoría", apuntó Figueroa.

Roberto Campos, quien antes de la llegada de Arieta presidió la liga por un par de meses, ve con buenos ojos que se lleve a cabo. "Es lo más adecuado. Pero el hecho de que la auditoría anterior no haya llegado a la liga no me compete a mí. Es una solicitud que el presidente actual ha hecho a esa firma auditora, al contador", indicó.