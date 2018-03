Maluma presentó la canción del Mundial Rusia 2018

La nueva canción del mundial de Coca-Cola fue presentada esta semana y Maluma será el encargado de interpretar su versión en español junto a Jason Derulo.

Esta canción, como es costumbre cada cuatro años, será una de las más sonadas en el mes de la Copa del Mundo debido al alcance que tiene la música en la justa deportiva.

Esta es la nueva canción del colombiano:

Esta canción se une a la amplia lista de canciones que le ponen el ritmo a cada Copa Mundial. Estas han sido algunas de ellas:

Mundial Sudáfrica 2010: Wavin' Flag (K'naan)

Mundial Sudáfrica 2010: Wavin' Flag (K'naan)

Mundial Alemania 2006: The Time of Our Lives (Il Divo)

Mundial Corea-Japón 2002: Anthem (Vangelis)

iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/pcbGxT7nG60" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>

Mundial Estados Unidos 1994: Gloryland (Daryl Hall & Sounds Of Blackness)