Malcolm: "Me estoy divirtiendo en Chalatenango"

Kemal Malcolm, delantero del Chalatenango y el extranjero sensación del momento, reveló en el programa Güiri Güiri al Aire detalles de su carrera deportiva y de su buen momento en el Clausura 2021 de la primera división salvadoreña.

En la charla con el Güiri al Aire, el delantero caribeño dijo que las canchas de El Salvador son mejores que en las que se practica fútbol en su natal Jamaica y no dudaría en recomendar el fútbol salvadoreño a otros futbolistas caribeños.

Malcolm alcanzó la cifra de seis tantos, por lo que hasta el momento se convierte en el máximo artillero del Clausura. El ariete jamaiquino le anotó dos goles al Sonsonate, uno al Municipal Limeño y tres al Santa Tecla para sumar seis tantos en tres juegos.

Gracias a sus goles, el Chalatenango es líder del grupo A contra todo pronóstico y levanta la mano como uno de los equipos a clasificar a los cuartos de final.

"Mi carrera la hice en Jamaica y fue buena, en la última temporada fui uno los líderes de goleo en Jamaica, anoté 12 goles en el Arnett Gardens pero se vino el cierre por la pandemia del coronavirus", dijo al dar detalles sobre su carrera deportiva.

El futbolista de 31 años también explicó cómo lo han recibido en el equipo norteño. "Me estoy divirtiendo en Chalatenango, me han dado mucho respeto y cariño, me siento como en una familia".

Previo a su fichaje con el Chalatenango, el futbolista reveló que su amigo McKauly Tulloch le dio referencias y conoce a Sean Fraser, quienes le hablaron bien del fútbol salvadoreño.

Al ser consultado sobre el estado de las canchas de los equipos de la primera división, el jamaicano explicó que "las canchas hasta el momento no están tan mal y están mucho mejor a las que jugamos en Jamaica".

El seleccionado de Jamaica se unió a sus compatriotas Craig Foster y a Chevone Marsh para formar el trío de atacantes caribeños en el equipo norteño que maneja el costarricense Ricardo Montoya.

Malcolm comentó que jugó en un equipo semiprofesional en Nueva York y no titubeó al afirmar que "recomendaría la liga salvadoreña a otros futbolista de Jamaica".

Aunque solo habla inglés, eso no ha sido mayor inconveniente para acoplarse al cuadro norteño. "En Chalatenango hay varios jugadores que hablan inglés como Raúl Cruz y el técnico lo habla un poco. Estoy trabajando en mi español".

También comentó que es "muy duro enfrentar a los defensas de los equipos salvadoreños' y explicó que el estilo de juego del Chalate no era al que estaba acostumbrado pero se adaptó bien.

Kemal Malcolm fue parte de la selección mayor de Jamaica que enfrentó en dos partidos amistosos a su par de Arabia Saudita en noviembre pasado y que significó derrota (3-0) y triunfo caribeño (1-2), siendo la última intervención realizada por el equipo de los "Reggae Boyz" que dirige el jamaicano Theodore Whitmore.