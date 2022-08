¿Mal debut de los refuerzos del Real Madrid?

El alemán Antonio Rüdiger y el francés Aurelin Tchouaméni debutaron en LaLiga Santander este domingo frente al Almería tras recalar en el Real Madrid en junio, pero no rindieron al nivel esperado sobre todo el central ya que fue el que cometió el error que provocó el tanto inicial del conjunto andaluz.



Ancelotti cumplió con su palabra e hizo rotaciones tras la conquista el miércoles de la Supercopa de Europa, en la que tuvieron mayor protagonismo los que lograron la 14ª Liga de Campeones en París, aunque sirvió para el estreno oficial de ambos fichajes.



Sin embargo, la primera prueba de nivel para Rüdiger y Tchouaméni llegó este domingo; y el primero no salió bien parado. El brasileño Éder Militao firmó una actuación soberbia contra el Eintracht de Fráncfort en Helsinki marcando territorio en el primer gran día de la temporada, y el alemán no pudo responder sobre el campo del Power Horse Stadium.



Rüdiger estuvo mal parado al tirar el fuera de juego en el gol del belga Ramazani para el Almería y, además, le ganó la espalda y la carrera hacia la portería de Courtois, sin poder ser ese factor corrector que es una de sus grandes virtudes gracias a sus condiciones físicas.



El alemán, poco exigido en la faceta defensiva en el resto del partido ya que fue Nacho quien se emparejó, con acierto, ante Sadiq, pudo redimirse en ataque por su poderío a balón parado, pero primero su disparo y al borde del descanso un cabezazo potente no pudieron colarse en la portería del guardameta Fernando Martínez, quien se estrenó en LaLiga Santander.



Rüdiger disputó por primera vez 90 minutos desde que llegó al Real Madrid y actuó en una posición de central más habitual en él, después de que Ancelotti le probara también en ambos laterales durante la pretemporada y la Supercopa.



Quien no tiene dudas respecto a su posición es Tchouaméni. Llegó a cambio de 80 millones de euros procedente del Mónaco para cubrir el hueco que había en la plantilla del sustituto de Casemiro, y así lo hizo en su primer encuentro.



Entró con dudas, como demostró una pérdida al dar el balón blando en el minuto 13 que estuvo cerca de suponer el 2-0 del Almería, y no logró imponer su gran fortaleza física, que sorprendió en pretemporada a cuerpo técnico y directiva del Real Madrid en un partido que, como demostró Ancelotti con sus cambios, demandaba mayor calidad técnica.



Eso sí, el primer cambio de ‘Carletto’ no fue Tchouaméni, fue su compatriota Eduardo Camavinga quien, como ya le ocurrió la pasada temporada, se cargó de una cartulina amarilla tempranera que le acabó costando el cambio al descanso. Hasta en tres ocasiones pasó en su campaña de debut y en la actual suma otra más.



Ancelotti optó por las rotaciones, pero estos deberán mejorar y dar un paso adelante para que el técnico no cambie de opinión.