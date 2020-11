"Mágico hacía cosas bonitas, pero para ser un top tienes que hacerlo todos los partidos"

Jorge González sigue como un tema de conversación en el mundo del fútbol. Esta vez fue el programa Ídolos en Youtube el que rescató unas declaraciones sobre el salvadoreño. Fue el ex jugador del Atlético de Madrid y el Deportivo La Coruña, Donato, el que habló sobrela carrera del "Mágico".

"¿Está Mágico González a la altura de los mejores del mundo? ", preguntó ell entrevistador a lo que Donato contestó que "Todos cuantos han coincidido con él hablan maravillas de un futbolista que puso a El Salvador en el mapa. Aunque todos coinciden en una cosa, Mágico era jugador de detalles, los mismo sin los que no sería el mito que es a día de hoy."

El ex futbolista e ídolo colchonero agregó: “Mágico no creo que pudiera ser el mejor del mundo. Fue de los mejores, pero… Mágico González era un grandísimo jugador, hacía jugadas mágicas, pero para ser el mejor del mundo tienes que ser también regular. No puedes ser un jugador de un partido o de tres jugadas y se acabó. Tengo todo el respeto y mucho cariño por él, jugué contra él, y hacía cosas bonitas, pero para ser un top tienes que hacerlo todos los partidos. No hacer dos pinceladas y, 'jobar', es el mejor. Si tú querías divertirte, ibas a ver a Garrincha, pero el mejor era considerado Pelé”

