Mágico González, encaje perfecto para el club y la ciudad de Cádiz

Jorge Alberto "Mágico" González fue diferente del resto: un futbolista profesional al que no le importaba si su equipo ganaba o perdía. Y sigue siendo el jugador más querido en la historia del club gaditano por esa razón. Para Mágico lo que contaba era la diversión y la fiesta de jugar al fútbol.

González fue una estrella de YouTube, mucho antes de que YouTube existiera. Por su gol en solitario desde su propia mitad del campo en un partido del Cádiz contra el Barcelona en el Camp Nou en 1984, un encuentro en el que también hizo un famoso túnel a la entonces estrella blaugrana Diego Maradona. Por el regateo con el que superó a tres defensores, y luego el disparo por encima del guardameta contra el Racing de Santander en 1986. O por el tiro libre que se coló en la esquina superior contra el Atlético de Madrid. Todos remates diferentes, pero todos 'golazos' que pocos jugadores siquiera intentarían, y menos aún ejecutarían tan perfectamente.

Nacido en 1958 en un humilde barrio de San Salvador, capital de El Salvador, González fue un talento natural y el jugador más querido y exitoso en la historia de su país, incluso antes de que llevara a su país a una excepcional participación en la fase final de la Copa del Mundo de 1982. Después de deslumbrar en ese torneo en España, podría haber fichado por el París Saint Germain o el Atlético de Madrid. Pero el encanto de Cádiz, tanto del club como de la ciudad, fue imposible de rechazar. Y el encaje fue perfecto.

Durante las ocho temporadas y media de Mágico con el Cádiz, la victoria nunca fue segura en ningún partido, pero el entretenimiento estaba casi garantizado. Su mejor temporada como goleador fue la de 1983-84, con 14 goles en LaLiga, pero igualmente el equipo descendió a LaLiga SmartBank. Nunca sabías qué esperarte de Mágico, aparte de que ahorraba su energía evitando cualquier contribución defensiva o indicación táctica, para estar listo y hacer algo brillante o marcar un gol asombroso cuando por fin se le presentaba la oportunidad. Durante su etapa en el equipo, el Cádiz descendió dos veces, pero también ascendió dos. También logró su mejor resultado en LaLiga: el 12º puesto en 1988 y alcanzó las semifinales de la Copa del Rey en 1990 por única vez en la historia del club.

Por otro lado, también su vida fuera del campo de juego era impredecible. Cádiz es la ciudad en la que se redactó la primera constitución democrática de España, donde se celebra cada año su mayor carnaval popular y donde no siempre se aplican las normas más estrictas de la sociedad española. Durante la década de 1980 también fue el lugar favorito del legendario cantante de flamenco Camarón de la Isla y del guitarrista Paco de Lucía. Mágico se entregó a la vida nocturna de la ciudad, y los relatos de sus aventuras se volvieron legendarios. Otros equipos y jugadores fueron atraídos por la fiesta, especialmente cuando acudían al tradicional torneo de verano, el "Trofeo Carranza", en el que a Mágico también le encantaba dar espectáculo.

Los directivos y entrenadores del club no siempre veían el lado divertido del comportamiento de Mágico dentro o fuera del campo, pero él no se arrepintió y siguió disfrutando de la vida en la ciudad hasta que se marchó a los 33 años en 1991. "Reconozco que no soy un santo y que ni siquiera mi madre puede quitarme las ganas de fiesta", dijo González a El Diario de Cádiz. "Sé que soy un mal profesional, pero no me gusta pensar en el fútbol como un trabajo. Si lo hiciera, no sería yo. Solo juego para divertirme".

Al dejar LaLiga, volvió a su país y a su ex club FAS, donde jugó hasta que colgó las botas en el año 2000. Más recientemente ha entrenado a los equipos internacionales juveniles de El Salvador, ha sido incluido en el Salón de la Fama de la FIFA y ha aparecido junto con la actual estrella del Barcelona, Lionel Messi, en los anuncios de una famosa marca de refrescos.

Por otra parte, el Cádiz continuó rebotando entre una división y otra, cayendo hasta el tercer nivel antes de volver a subir en la última década. El equipo actual no es tan extravagante como los hombres de Mágico, pero aún así entusiasmó a sus fans con el ascenso de la temporada pasada volviendo a LaLiga Santander por primera vez en 14 años. En los últimos meses también se ha visto cierto movimiento entre los aficionados para cambiar el nombre del estadio de Carranza por el de ‘Mágico’, cuyo legado en el club y en la ciudad sigue vivo.