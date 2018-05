“Mágico” González aún no decide equipo salvadoreño que viajará a Cádiz

A finales de este mes Jorge “el Mágico” González, el mejor futbolista salvadoreño de todos los tiempos, y su equipo de leyendas debe partir a Cádiz para jugar un amistoso contra veteranos del equipo gaditano. En esa expedición se incluye un grupo de niños de la FundaMágico para medirse ante un equipo de fuerzas básicas de la institución española.

Pero aún está pendiente decidir qué equipo viajará en junio para disputar el Trofeo Ramón de Carranza. En un primer momento, con la visita de Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, Jorge logró que la selección mayor fuera invitada a ese certamen, pero esa opción ya no es viable.

Debido a la incertidumbre en cuanto a la conformación de una selección, se abre la puerta para que un equipo de los 12 que compiten en la primera división profesional pueda participar y representar a El Salvador.

"Creo que la selección es un yo que corresponde y quien a mí me gustaría que estuviese (sic). Es un trofeo muy prestigioso. Me encantaría que fuera un equipo que deje prestigio, que deje dignidad. Podría ir un equipo en lugar de la selección, pero antes debe darse cuenta la FESFUT que no es conveniente que vaya la selección. Entonces, pudiera ser un equipo que nos caracteriza, que nos pudiera bien representar. Vamos a ver qué pronuncia nuestra FESFUT", apuntó “el Mágico” en plática exclusiva con EL GRÁFICO.

ES JORGE QUIEN DEBE DECIDIR

Sobre esto, el vicepresidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, indicó que la invitación no ha venido para la federación, sino que para “el Mágico” y que por lo tanto el debe nombrar al equipo que viaje.

El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, aseguró que quedará a criterio de Jorge designar al representativo cuscatleco que estará en Cádiz.

Por ahora Jorge solo piensa en su vuelta a Cádiz, ciudad que en la que brilló como futbolista profesional.

"La probabilidad de volver a Cádiz sigue estando. Faltan que se concreten cosas básicas. Me hace ilusión volver a Cádiz. Quiero irles a agradecer hasta allá con un representativo salvadoreño. Quiero disfrutar esa ciudad con compatriotas, pero no quiero adelantar sensaciones", apuntó.