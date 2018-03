“Mágico” González: “Respeté al fútbol, pero no me respeté a mi”

El "Mágico" una y otra vez. El jugador salvadoreño más reconocido en el mundo fue recordado por sus andanzas y mal andanzas por el diario Sphera_Sports, de Barcelona, que le dedicó una nota donde el salvadoreño es comparado con grandes futbolistas de la historia.

Con el título "Mágico González: un genio encerrado en una tacita de plata", Sphera_Sports revivió la historia de un jugador que dejó muy marcada su huella en España.

"Hace un mes, Cádiz celebraba los 35 años del fichaje del Mágico. Un poco después, el Sevilla elegía su imagen como cartel publicitario-honorífico para un duelo que su filial había de jugar contra el equipo gaditano. Ayer, en el estadio de El Salvador que lleva su nombre se celebró el festival de música más importante del país, con Juanes como cabeza de cartel", dice la nota.

"Nunca el nombre de un país definió mejor al hombre que llegó de él. Jorge Alberto González nació en El Salvador a finales de los años 50, en un país que hoy no está nada desarrollado y que entonces lo estaba aún menos. Y más que Salvador, era un auténtico dios como le veían en su región. Ídolo, santo y seña del combinado nacional, se dio a conocer al mundo entero jugando para la clasificación al Mundial 82 que se celebró en España", añade.

Y cierra con declaraciones del Mago, una de esas que dio en el pasado: “Nadie se imagina lo que me costaba ir a los entrenamientos. Vengo de un país subdesarrollado, con otra cultura distinta, y por mi forma de ser no era capaz de concienciarme (sic) de ir a entrenar a diario. Sufría mucho. Lo hacía por mis compañeros, por respeto a ellos, aunque a veces me retrasaba uno o dos minutos. Jugaba para divertirme y si hubiera sido más profesional no lo habría hecho. Respeté al fútbol, pero no me respete a mí", finaliza.

Aquí podés leer la nota original: "Un genio de oro encerrado en una tacita de plata".