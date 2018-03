Mágico González: “No soy el que quiero ser, sino el que me hacen ser”

Mágico, siempre Mágico. El mejor jugador en la historia del balompié salvadoreño cumple hoy 59 años. Atrás ha quedado la imagen de aquel mozalbete que del Mundial de España 1982 pasó al Cádiz de España y que llegó a convertirse en uno de los mejores futbolistas a nivel mundial.

Aún hoy su nombre sigue vigente, incluso, para las nuevas generaciones, pero no solo su fútbol, su culebrita macheteada y su gusto por la vida nocturna le han hecho famoso, sino también su particular forma de ser.

"En mi casa les gustaba el fútbol a mi mamá y a mi papá, entonces probablemente desde que mi mamá me tenía en su panza y se emocionaba viendo partidos quizá yo me imaginaba qué era y quería ser parte de eso. Luego, ya cuando yo jugaba de pequeño, lo disfrutaba y me gustaba transmitirle esa sensación a la gente, como me siguió pasando cuando me hice futbolista y me sigue pasando ahora", apuntó el mundialista de España 1982.

Sus frases y su ideosincracia le han hecho un personaje admirado tanto dentro como fuera del país.

Pareciera que fue ayer cuando su nombre fue coreado en la "Tacita de Plata", el estadio del Cádiz. Esos goles y los suspiros que arránco a los hinchas gaditanos siguen intocables. Esa tierra lo sigue queriendo desde el primer día que puso sus pies ahí.

"Soy un gran agradecido con Dios porque me ha hecho venirme sintiendo realizado con lo que he querido hacer: ser futbolista. Y ahora que ya no lo soy, igual me hace seguir siéndolo. Cuando estás activo en el fútbol a vos lo que te inspira y te mantiene es la afición, y la afición me sigue haciendo sentir futbolista", trajo a cuenta González.

Con un lugar en el Salón de la Fama del fútbol y luego de haber tenido la oportunidad de haber compartido con Diego Maradona en el Barcelona en la década de los 80, Jorge es simplemente Mágico.

Continúa valorando al país que lo vio nacer: "Yo no soy el que quiero ser, sino el que me hacen ser. Hay una química a la que no le hallo explicación. Hay una palabra que me evita meterme en palabrerías y en embrollos, y es carisma. Yo he sido una persona, futbolista, amigo, padre y ahora hasta abuelo con sus debilidades. Le doy gracias a Dios porque la gente crea que hay carisma en mí, y que de todos ellos también haya carisma hacia mí".

Mantiene intacta su humildad y por eso huye de los grandes reconocimientos, incluso de las celebraciones de cumpleaños: “(Seré) un metido benigno en mí mismo, agradeciéndole a Dios a mi manera que me esté haciendo pasar un día con la normalidad más posible del mundo con mis seres queridos o no, pero sí, que me dé normalidad por favor para poder dar un poco de mí mismo al prójimo”, dijo el “Mágico”, cuando cumplió 58.

"A la afición no le puedo pedir absolutamente nada. Simple y sencillamente que por favor no nos abandone al jugador de fútbol. En mi caso yo ya soy un aficionado más y soy alguien que no predico con el ejemplo porque voy a los estadios repentinamente, esporádicamente, no soy asiduo a ir, pero sí yo les pediría solo eso (a los jugadores), que por favor que lo tengan bien claro, que lo sepan y con humildad, con sencillez que se lo tomen y que traten y se den cuenta que ellos (la afición) son nuestro mantenimiento de nosotros los futbolistas", dijo, para referirse a la afición salvadoreña en una entrevista brindada a EL GRÁFICO en 2015.