Madrid y Barcelona, al nivel de grandes de la Premier en reparto de derechos

Real Madrid y Barcelona se igualan en el reparto de derechos audiovisuales a los grandes clubes de la Premier League, una liga que tiene muchos más ingresos que la española, principalmente, por "el gran mercado nacional inglés", afirmó Javier Tebas durante el III Foro Efe Sport Business Days sobre La financiación en el mundo del deporte.

"Cuantitativamente, la Premier League tiene más ingresos que la liga española. Sobre todo por el mercado nacional inglés, que cuenta con muchos más habitantes, con mayor renta per cápita, con mayor penetración de la televisión de pago... Es imposible. Si en España no crecemos esos 30 millones de habitantes que nos sacan de ventaja no podremos llegar al valor de esos mercados nacionales con los derechos audiovisuales", declaró el presidente de LaLiga.

El Barcelona se sitúa como el equipo español que más dinero recibe de los derechos audiovisuales y como el cuarto equipo a nivel internacional -con 165.6 millones de euros- en una tabla liderada por el Manchester City (168.72) y en la que el Real Madrid, con 163 millones de euros, se encuentra dos puestos por debajo del Barcelona, en sexto lugar.

"A nivel internacional, los clubes ingleses nos sacan una ventaja, pero ya menor. Hemos hecho una importante reducción en los últimos años y vamos acortando, pero en el mercado nacional tenemos que ser objetivos: es imposible", explicó.

Sin embargo, pese a no poder competir con el mercado nacional inglés, el presidente de LaLiga aseguró que "el valor que recibe LaLiga, cualitativamente, es la liga mejor pagada del mundo con diferencia". "Real Madrid y Barcelona, con el dinero que reciben de LaLiga, están como los mejores de la Premier", añadió.

Tebas también explicó durante su intervención por qué en España el reparto no es similar al de la Bundesliga o la Premier y es más desequilibrado entre los equipos: "Cuando se hizo el Real Decreto de televisión de 2015, se defendía que el reparto tenía que ser como en la Premier, pero aquí defendimos -y creemos que con buen criterio- que si hacíamos este tipo de reparto tan igualitario perjudicábamos la competitividad de los equipos en Europa".

De la misma manera, el mandatario aseveró, además de que los grandes clubes españoles son competitivos con los de la Premier en términos económicos, que algunos equipos como el Atlético de Madrid se sumarán a esta lista.

"No estamos fuera. Nuestros grandes clubes no dejan de ser competitivos económicamente con la Premier League. Incluso creo que ahora el Atlético de Madrid y alguno más -en dos o tres años-, vamos a ver cómo se van a poner a un nivel de ingresos como el quinto club inglés. Son clubes que están creciendo de una forma exponencial en los últimos años", sentenció.