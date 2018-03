“Macora” Castillo: “Hoy los jugadores del Águila se distraen con cualquier cosa”

Mario Alfonso "Macora" Castillo, ex jugador del Águila y mundialista de España 1982, habló con EL GRÁFICO sobre los problemas y la mala racha que atravezó el equipo oriental en el Apertura 2017, lo cual se debe, en sus palabras, a la falta de garra de los jugadores que llegan al nido.

“La diferencia que existe entre el Águila en el que yo jugué y el actual es abismal, porque en nuestros tiempos ni televisión teníamos. Salíamos de la escuela a entrenar, también lo hacíamos en la calle y de esa forma mejorábamos nuestra técnica. Todo era fútbol. Hoy en día, los jugadores se distraen con cualquier cosa”, criticó.

El ex lateral derecho de la selección y del Águila considera que otro de los factores que está afectando al conjunto de San Miguel es la falta de entrega de los jugadores, a los que culpo de sólo "jugar por el dinero". "Ya no hay amor por los colores. Ya no hay juego de garra, de sacrificio, les hace falta mucho”, expuso.

“Macora” admitió que muchas veces asiste a los partidos del equipo migueleño porque para él sigue siendo el equipo de sus amores, pero no está contento con lo que ve. “Yo los veo cuando juegan y quisiera transportarme al pasado, ponerme la camiseta y demostrarles cómo es que verdaderamente se debe sudar”.

CONTRA LOS EXTRANJEROS

Castillo también hizo hincapié en los fichajes extranjeros que ha realizado el equipo negro naranja, considerándolos “paquetazos”.

“En nuestra época los extranjeros que traían eran de calidad. Nosotros aprendíamos de ellos, tratando de copiar la técnica que tenían, debido a que la mayoría de estos fichajes eran brasileños”, señaló.

"Macora" actualmente es jefe de deporte y cultura en la Alcaldía de San Miguel, por lo que sigue compartiendo sus conocimientos con las nuevas generaciones migueleñas.