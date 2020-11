Löw: "Un día negro para nosotros, tenemos que cuestionarlo todo"

El seleccionador aleman, Joachim Löw, dijo que su equipo había tenido hoy un día negro ante España en un partido en el que no había funcionado nada y en el que no había nada que rescatar.



"Es difícil de explicar, fue un día negro para nosotros. No funcionó nada. Ni la ofensiva ni la defensiva, no puedo excluir a nadie", dijo Löw en declaraciones a la Primera Cadena de la Televisión Alemana (ZDF).



"Tenemos que cuestionarnos todo, pensar en que podemos hacer mejor. Hemos tenido muchos problemas defensivos.Hoy todo estuvo mal, no podemos encontrar nada bueno", agregó más tarde.

Löw dijo que tras el primer gol de España Alemania había abandonado la idea inicial y había deambulando sin orden por el campo, ofreciendo espacios que el contrario aprovechó.



"Tras el 1-0 abandonamos nuestra idea, dimos espacios, deambulamos por el campo sin organización y sin comunicación. No ganamos balones divididos, no funcionó nada", señaló.



Pese a todo, Löw reiteró su confianza en sus jugadores y dijo que hasta esta noche Alemania había estado en buen camino.



"Hemos dicho que confiamos en los jugadores. Estábamos en buen camino, hoy hemos visto que no estamos donde queríamos pero sigo confiando en los jugadores. Habíamos progresado, pero hoy hemos tenido un revés tremendo, no hay duda", aseguró.EFE