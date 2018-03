Luto en el fútbol: joven jugador de tercera división fallece ahogado

El jugador del Juventud Candelareño de la tercera división, Cristian Antonio Ramírez, falleció este viernes tras ahogarse en el lago de Güija, según informó el mismo club.El cuerpo del joven de 18 años fue recuperado en el caserío El Desagüe, en la carretera a Metapán, en un dispositivo de búsqueda en el que también participó Bomberos de El Salvador. Ayer mismo fue velado en el municipio de Candelaria de la Frontera, de donde era oriundo.Ramírez, conocido cariñosamente como "Panuchi" -un sobrenombre que surge en honor al defensa italiano Cristian Panucci- viajó al lago junto a su esposa y amigos suyos, aprovechando el tiempo libre para ver a familiares en esa zona, según confirmaron a esta redacción allegados al exjugador de la liga de bronce.Entre los que confirmaron la noticia están el entrenador del Juventud Candelareña, Rafael Tobar, quien lamentó el hecho y dijo que "(Cristian) andaba con su pareja y amigos visitando a unos familiares y lastimosamente murió ahogado. Es lamentable, pero la vida así es. Como amigos y compañeros estamos destrozados, al igual que la familia".De igual forma contó que "Panuchi", cuya esposa está embarazada, será velado este sábado en su residencia y será enterrado este domingo.Por otra parte, lamentó que no se pudiera suspender el encuentro que tendrán en Santa Rosa Guachipilín ante el equipo del mismo nombre, pese a los actos fúnebres en memoria de su exjugador."A jugar porque no pudimos suspender el partido que tocaba hoy y creo que vamos a entregarnos con lo que tenemos para tratar de ganar y dedicárselo a él", expuso, a la vez que dijo que tras el choque, acudirán a la vivienda de Ramírez para acompañar a su familia.Asimismo, Tobar dijo que "era un muchacho muy tranquilo. En lo poco que lo pude conocer, me pareció una gran persona, un muchacho con grandes cualidades futbolísticas".Además de resaltar su personalidad, Tobar comentó que el jugador del Candelareño fue pretendido por el FAS en su momento, debido a su calidad en la cancha, pero que el joven quiso continuar jugando con el club de sus amores y por ello declinó ir a la reserva tigrilla."Que Dios dé las fuerzas y fortaleza a la familia para superar esta pérdida tan grande", escribió el equipo de la tercera categoría en su página de Facebook.