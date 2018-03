Luka Modric agradece al cielo por el retiro de Diego Maradona

MADRID. El centrocampista del Real Madrid Luka Modric bromeó hoy con la presencia de Diego Armando Maradona este miércoles en el palco del Santiago Bernabéupara apoyar al Nápoles y aseguró que "gracias a Dios queno juega"."Es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. Gran persona y uno de los mejores jugadores. Le vi en la gala de la FIFA de 'The Best'. Estamos contentos de que esté en el Bernabéu. Gracias a Dios que no juega.Por eso estamos contentos", manifestó entre risas en la rueda de prensa previa al choque de Liga de Campeones.El Nápoles visitará el Santiago Bernabéu en la apertura de la eliminatoria de octavos de final de la máxima competición continental y Modric avisó de su peligro."Son un gran equipo, en el medio y arriba. Claro que la lucha en el medio va a ser difícil, pero lo importante para nosotros es entrar fuerte en el partido y jugar bien.Ojalá sea un buen partido y un buen resultado", explicó.Para Modric, será clave afrontar el duelo con mentalidad ganadora desde el inicio porque el rival "lleva una buena racha, está jugando muy bien"."Nosotros jugamos en casa y queremos entrar en el partido muy fuerte y desde el principio. Queremos mostrar que estamos en un buen estado de forma", agregó.Modric espera un Bernabéu volcado con su equipo después de varios encuentros en el que la hinchada blanca mostró sudesacuerdo con el juego del equipo."Es una competición distinta para todo el madridismo y esperamos tener un ambiente bueno y que la afición nos apoye desde el principio", manifestó el croata.