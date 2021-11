Luis "el Pelé" Zapata: "Me gustaba anotarle a Alianza y al FAS"

Luis Baltazar Ramírez "el Pelé" Zapata conversó en el Güiri Güiri al Aire sobre los movimientos de la lista histórica de goleadores del fútbol salvadoreño que lidera Nicolás Muñoz con 297 goles y Williams Reyes con 294.

Zapata es el segundo jugador nacional y cuarto en la lista con 184 anotaciones. En tercer lugar está David Cabrera con 240 y en quinto está Rodolfo Zelaya con 158. Al respecto, el único salvadoreño en anotar gol en un mundial dio un repaso de sus goles en la primera división y cómo vivió el momento con el Águila.

"No me acuerdo de los goles que he anotado, he anotado muchos goles. El que metí en el Mundial ahí está, pero no está el nombre mío sino el de El Salvador solo que en nuestro país no reconocen eso", dijo a los panelistas de la mesa redonda.

Asimismo recordó los goles que marcaron su carrera, como el que le hizo al Saprissa. "Con Águila recuerdo los dos goles que le metí al Saprissa en un torneo de la CONCACAF, me acuerdo que le ganamos y estaba super lleno el estadio. Le anoté al portero Marco Rojas", recordó.

El goleador nacional respondió a los panelistas del Güiri sobre a qué equipo en particular le gustaba anotar goles en los torneos de la primera división. "A mí me gustaba anotar goles al Alianza porque el estadio estaba super lleno y me gustaba anotar goles al FAS, eran dos aficiones grandísimas y las mayores aficiones y eran clásicos pero siempre con mucho respeto a las aficiones", agregó.

Concluyó comentando sobre el momento que vive el Águila y la selección nacional. "El Águila anda jugando bien y la selección ya bajó un poco la intensidad y esperamos que en los siguientes partidos mejore a lo máximo. Hay una cosa y es diferente estar defendiendo los colores de un equipo y lo nacional es una cosa muy grande, en tiempo de la guerra lo vivíamos en bus", expresó.