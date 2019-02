Luis Suárez, en el centro de las críticas, habla de su futuro

El delantero uruguayo Luis Suárez no salió exento de críticas después del empate sin goles entre el Barcelona y el Lyon, por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones UEFA.

El charrúa volvió a ser señalado. Suárez no marca lejos del Camp Nou desde 2015. Anotó el 16 de septiembre de 2015 en el Olímpico de Roma (1-1) y desde entonces acumula 16 partidos seguidos sin marcar cuando el Barça juega de visitante en Europa, 1 mil 510 minutos, más de 25 horas.

Es más, el uruguayo encadenó cinco partidos consecutivo sin marcar. En Liga se fue en blanco ante Valencia, Athletic y el Valladolid. Tampoco pudo anotar ante el Real Madrid en la Copa.

Ayer en Lyon, Luis Suárez fue quien más despistado estuvo al malograr buenas llegadas, en las que terminó precipitándose con el pase.

AGONÍA ‘CHARRÚA’ ⚽️����



Luis Suárez ���� no está rindiendo en Champions League y cabe agregar que no logra marcar lejos del Camp Nou desde el 2015.



�� ¿Terminará pronto su sequía en dicho torneo? pic.twitter.com/Jb3zgwQVho — UEFA Champions League (@fifaworld_elite) 20 de febrero de 2019



La impericia frustró también al uruguayo Luis Suárez, quien remató desviado a los 20 minutos, cuando tuvo al arco a disposición tras recibir un pase de Jordi Alba desde la izquierda.

SU FUTURO

Con un contrato vigente hasta 2021 y 32 años, Luis Suárez habló sobre su futuro en el Barcelona en una entrevista.

Según declaró, la idea es retirarse en el conjunto azulgrana y algunos advierten que su voz es escuchada por Messi y Piqué.

Sobre la sequía como visitante del uruguayo Luis Suárez en la Liga de Campeones, que encadena más de tres años sin ver portería lejos del Camp Nou, su entrenador, Ernesto Valverde, se mostró tranquilo.

"Me preocuparía si no generara ocasiones de gol. Siempre está ahí y, si no las tiene, las genera para los compañeros. Sé que es infalible, porque siempre va a aparecer", destacó.