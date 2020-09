Luis Suárez: "Para un jugador a veces es importante cambiar"

El delantero uruguayo Luis Suárez, protagonista en su debut con el Atlético de Madrid con dos tantos y una asistencia en 20 minutos en la goleada ante el Granada (6-1), dijo que para un jugador "a veces es importante cambiar" y añadió que su nuevo equipo le ha dado "una bienvenida espectacular".



"Para un jugador a veces es importante cambiar, vengo a un club que me ha dado una bienvenida espectacular, se nota en el ambiente, te llevas una buena impresión desde el principio y eso se ve en el campo", manifestó Suárez a 'Movistar LaLiga' nada más concluir el duelo en el Wanda Metropolitano.



Preguntado por las palabras de su compañero Diego Costa, que aseguró que no entendía cómo el Barcelona le había dejado escapar, Luis Suárez dijo que el club azulgrana "necesitaba cambiar". "Son momentos, situaciones, llega un momento el cual el equipo necesitaba cambiar", consideró.



El delantero charrúa se mostró "muy contento por el debut" y "más que contento" por conseguir los tres puntos en el debut liguero del conjunto rojiblanco.



"Cada vez que uno debuta y consigue ayudar al equipo con goles va a estar feliz y contento, pero esto se verá en el futuro, porque la temporada es larga", añadió.



Luis Suárez pidió a la afición que les apoye aunque sea desde sus domicilios mientras no puedan entrar en el Wanda Metropolitano. "Si estamos juntos podemos conseguir cosas importantes", afirmó.