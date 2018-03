Luis Suárez: “Paolo me intentaba ayudar en mi infancia”

Luis Suárez, delantero del Barcelona, explicó este jueves en una entrevista concedida al programa El Transistor, en la radio estación Onda Cero, algunos detalles de la dura infancia que vivió en Uruguay antes de convertirse en futbolista profesional y en la que agradeció el apoyo de su familia, y de manera especial a su hermano, Paolo, jugador del Isidro Metapán, de la primera división salvadoreña."Tuve una infancia complicada, pero sí tuve el cariño de mis hermanos cuando estuvimos juntos. Nunca tuve la posibilidad de hablar con mi padre, siempre tuve que apañármelas solo", contó el uruguayo al tiempo que develó que sus padres se separaron cuando tenía siete años de edad."Cuando se separan mis padres, mi madre se quedó con todos nosotros y mi padre cumpliendo su función, lo que ganaba lo repartía ahí. Mis hermanos mayores iban creciendo, uno jugaba al fútbol, el que ahora está en El Salvador (Paolo Suárez), y él también intentaba ayudar (con lo que ganaba). Y después cada uno se las iba ingeniando. Mis hermanas también fueron creciendo y saliendo a trabajar. Cada uno se las ingeniaba por su lado sabiendo que para mi padre y para mi madre era muy difícil", apuntó antes de contar como recaló en el Nacional de Montevideo donde debutó en la primera división.Como adolescente, Suárez manifestó que "tuve cosas buenas y malas" y que se arrepiente de no haber estudiado. "Siendo padre te das cuenta de que eso podía ser un ejemplo para los hijos, pero lamentablemente ahora no les puedo aconsejar muchas cosas. Yo no hice caso en su momento cuando era niño, priorizaba el fútbol. Y luego como todo adolescente a los 15 años, me portaba mal en los entrenamientos…lo típico. Por suerte conocí a Sofía [su esposa] que me fue llevando por el camino que quería y me hice más tranquilo".