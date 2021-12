Luis Rodríguez: "No voy a dormir pensando en el gol que fallé"

El Jocoro tuvo contra las cuerdas al Alianza en buen tramo el partido de ida de los cuartos de final. Sin embargo, fallar en ambas áreas le pone cuesta arriba y uno de sus protagonistas, el paraguayo Luis Rodríguez, declaró que esa fue una de las claves en el resultado.

Para el sudamericano, el equipo fogonero hizo un buen partido pero ante el Alianza no se puede fallar. Por ello lamenta la ocasión clara que tuvo, el cual pudo ser el 3-3 en el marcador, luego que Santos Guzmán le dejara en bandeja de plata tras una gran jugada en el área pero su remate se fue desviado.

"La verdad no entiendo... no sé qué pasó. No voy a poder dormir pensando en esa jugada porque Santos (Guzmán) hizo todo, me dejó en bandeja de plata como se dice y lastimosamente fallé", expuso el sudamericano.

"Vamos a esperar sacar el resultado positivo porque la diferencia es de un gol. Tenemos un buen mediocampo y con la llegada de Yubini demostramos que éramos más capaces de llegar al marco rival. Ellos se pusieron 2-3 y lastimosamente yo tuve una clara que erré", agregó.

Rodríguez manifestó que hicieron un buen partido y crearon opciones, pero se van sin nada y con la obligación de sumar una victoria para, por lo menos, obligar a la definición de penaltis.

"Lastimosamente perdimos, creo que hicimos un partido admirable, tuvimos las mejores ocasiones y las tres que ellos (Alianza) tuvieron las anotaron. Lastimosamente erramos mucho en la cancha, tuvimos al menos cuatro ocasiones que no pudimos concretar. Ahora nos toca ir a matar o morir en el Cuscatlán", dijo el jugador.

El Jocoro buscará ese gol que le dé la igualada en el marcador global, pero mantiene una racha sin victorias. El juego de vuelta será este domingo en el estadio Cuscatlán.

Por su parte, José Galindo agregó que "tuvimos jugadas y ocasiones para anotar pero el Alianza es muy efectivo y no se le puede dar nada. Ahora hay que ir a buscar el resultado que nos permita seguir en la pelea"