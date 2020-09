Luis Perea se integrará al trabajo de FAS en octubre

El delantero colombiano, Luis Perea, volverá a las filas de FAS en el Apertura 2020. Luego de un paso por el Carlos Stein, de la primera división de Perú en el primer semestre de este año, el atacante suramericano determinó que era tiempo para un segundo capítulo en las filas asociadas, donde jugó antes en 2017.

Pero hasta ahora, Perea no ha podido salir de tierras incas. Espera hacerlo el próximo miércoles, en vuelo humanitario hacia Colombia. Luego de eso tendrá que buscar la ruta para El Salvador e integrarse a la pretemporada de FAS.

"Desde Colombia no hay vuelo directo a El Salvador y desde Perú, tampoco. Creo que los primeros días de octubre estaría llegando para incorporarme a FAS. Tendría que salir para Guatemala y de ahí poder cruzar la frontera para El Salvador. Todo se ha complicado por el tema de la pandemia, pero gracias a Dios tengo buena comunicación con mis compañeros, dirigentes y con el profesor Jorge "Zarco" Rodríguez. Me han dado todo el apoyo, me están esperando y yo me estoy preparando de la mejor forma", dijo el delantero cafetero , desde Perú, en charla con EL GRÁFICO.

Se espera que Perea, quien trabaja solo por ahora en Perú, se integre a las filas fasistas antes del inicio del Apertura, programado para el 10 de octubre. En la primera fecha de la fase de zonas, los tigrillos tendrán que visitar a Isidro Metapán en el estadio Jorge "Calero" Suárez.

Uno de los primeros torneos que se canceló fue el peruano. Yo tenía contrato aún con Stein, pero la opción de irme a FAS, para mí, era la prioridad. Cuando sucedió esto de la pandemia se habló la posibilidad de volver y el profesor Zarco Rodríguez habló conmigo y yo le comuniqué a él que estaba dispuesto a renunciar con el equipo peruano para poder volver a FAS", apuntó el colombiano.

El delantero estuvo en FAS en 2017-2018 anteriormente. Se quedó en cuartos de final ante Audaz. Solo un día después de ser eliminado ante los coyotes, el cafetero empezó a sonar como opción en las filas de La Equidad, de la primera división de Colombia. Al final, logró su salida del cubil y se fue al balompié cafetero.

"Desde que me fui, tenía la intención de volver, por el cariño que me dio la gente, por cómo me fue allá, no solo en lo futbolístico, sino que desde lo personal. Conocí gente muy buena, tengo grandes amigos en El Salvador. Tengo mucha ilusión de poder ser campeón con el equipo. Es mi sueño. Sé que con la ayuda de todos mis compañeros, lo voy a llegar a cumplir. En La Equidad, en 2018, tras irme de FAS, me fue bien. Tenía contrato por un año y me salió una opción para irme a jugar en Canadá, que me ilusionó. Lastimosamente no fue lo que yo pensaba", aseguró el atacante cafetero.