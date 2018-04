Luis Perea, goleador del Clausura 2018 con FAS: “Me tuve fe"

El delantero colombiano Luis Perea se consolidó ayer como campeón goleador del torneo Clausura 2018, con un total de 14 anotaciones.

"Estoy muy feliz con este logro. Estoy muy agradecido con Dios por todo lo que he logrado y esta tarde celebramos en grande, no solo yo, sino de todos mis compañeros de equipo. Hablé con el profesor (Cristiam Álvarez) sí podía jugar un tiempo (ante Audaz) y me tuvo fe. Una vez más gracias a Dios todo salió como esperábamos", expresó Luis Perea.

El artillero tigrillo logró un gol ante el Audaz, al minuto 78, en la derrota por 4-1. Ayer también se le había asignado otro gol, pero finalmente fue autogol de un zaguero visitante.

LAS CLAVES PARA DESTACAR

"Sinceramente en todo este torneo me he sentido muy respaldado por mis compañeros y por el cuerpo técnico. Para un extranjero el adaptarte a un equipo es muy díficil, pero con FAS gracias a Dios sentí un gran apoyo de parte de todos ellos", agregó el delantero.

Según el cafetero, al principio no tenía en mente consolidarse como campeón goleador, pero conforme fue avanzado el torneo se propuso dar lo mejor dentro del terreno de juego y le animaron a buscar ese título personal.

"Al principio no lo perseguía, pero con el apoyo de mis compañeros y el cuerpo técnico ellos me vieron como goleador y me dijeron que llegaría a pelear ese título. Todos ellos tuvieron la paciencia necesaria para que esto se diera. Pero ahora lo más importante es seguir adelante y pensar la siguiente fase", concluyó.