Luis Perea, delantero de FAS: “Mi papá jugó en dos mundiales"

El colombiano Luis Alberto Perea, atacante de FAS, charló de manera franca con EL GRÁFICO sobre su estancia en Santa Ana, de su aporte al FAS en la primera vuelta, de sus gustos y aficiones y de cómo la figura de su padre, el mundialista Luis Carlos Perea forjó su vida como futbolista lejos de su natal Medellín.

¿Qué conclusiones hace luego de ocho juegos con la camiseta de FAS?

Tengo conclusiones buenas porque el equipo me acogió bien, el técnico y el plantel desde un inicio confiaron en mí y me brindaron la confianza necesaria para poder adaptarme rápido al equipo y eso ha permitido jugar esa cantidad de partidos y haber anotado por ahora tres goles.

¿Qué tanto te costó adaptarte?

No me ha costado mucho, el apoyo del plantel ha sido importante, son un buen grupo, lo que sí me ha costado son las canchas, el arbitraje, la manera de cómo se juega el fútbol acá, lo que externa la gente (desde los graderíos) que provoca algunos roces, peleas, discusiones que tenía pero eso ya pasó y ha quedado atrás, en resumen siento que estas ocho fechas que he jugado han sido buenas para mí.

¿Eso fue lo que te sucedió en ese mal recordado juego ante Alianza?

Sí, las cosas en ese partido no fueron buenas para nada para la gente de FAS. Me equivoqué en caer en provocaciones, desde un inicio me han tratado de desestabilizarme en la cancha, de hablarme cosas, pegarme, al principio me costó pero me he tranquilizado sabiendo que muchos equipos hacen eso.

¿Qué clase de provocaciones has sufrido en la cancha?

Lo he sentido en todos los partidos, los defensas centrales te dicen esas cosas, son de hablar mucho, te pegan, al principio me fue difícil porque nunca había sufrido esas cosas pero ahora ya sé que acá se juega así y lo acepto.

¿Aceptaste las opiniones que en el juego ante Alianza fuiste el que provocó todo el pleito para terminar el partido de esa manera?

Creo que eso lo dijo públicamente el presidente de Alianza (Lisandro Pohl). Para mí no empecé todo, ellos tienen su opinión, ven las cosas así y yo las veo desde otro punto de vista. Las provocaciones las iniciaron ellos contra mí y yo reaccioné y allí comenzó todo pero son cosas que no diré ni tampoco son cosas para excusarme ahora, lo que sí dejo claro que las provocaciones las iniciaron ellos contra mí, acepto el error que cometí pero no fuí el que inició.

¿Cuál ha sido la peor cancha en que has jugado y la mejor de la liga?

Definitivamente en la que jugué el pasado miércoles (San Vicente) ante el Audaz, esa ha sido la peor cancha en que he jugado en El Salvador, ya mis compañeros me habían advertido que era mala pero nunca me imaginé que fuera así, pero sí es muy mala, malísima y definitivamentre la mejor cancha es la del Cuscatlán en ese juego ante Alianza.

¿Soñaste alguna vez jugar con la selección Colombia y estar en una Copa del Mundo?

Es el sueño de todo futbolista profesional, lastimosamente tuve que emigrar muy joven de Colombia y no tuve esa oportunidad de vivir un proceso de selecciones nacionales. Me queda la satisfacción que mi papá (Luis Carlos Perea) jugó en dos Mundiales, el de Italia 1990 y en los Estados Unidos 1994 donde tenía ocho años y viajamos a ver esa Copa del Mundo, mi papá quedó campeón en 1989 en la Copa Libertadores de América con Atlético Nacional, es un orgullo que él sea parte de la historia de nuestro fútbol.