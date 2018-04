Luis Perea, del FAS, termina como Hombre Gol del Clausura 2018

Primer torneo con FAS y primer reconocimiento individual para el colombiano Luis Perea. Con sus dos tantos de esta tarde ante Audaz, el atacante se convirtió en máximo artillero y Hombre Gol del Clausura 2018.

Con 14 goles en el campeonato, Perea logró confirmarse como la gran figura en ataque para el FAS, dejando en el camino a Javier Lezcano (que marcó doblete hoy ante el Pasaquina), Ricardo Ferreira, Diego Coca y Rodolfo Zelaya, que no jugó en la última jornada.

Perea manifestó durante la semana que iba por el máximo reconocimiento individual para un atacante en Primera División.

"Sería bonito para mi ese título personal y también lo es para el club. Me siento contento porque en FAS me he sentido cómodo desde mi llegada", declaró el suramericano.