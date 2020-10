Luis Perea: "Los jugadores que han llegado ilusionan mucho" 

Uno de los refuerzos del FAS para la nueva temporada es el colombiano Luis Perea, quien ya conoce el fútbol nacional tras su paso en el 2018 cuando fue goleador. El ariete tiene un acuerdo con la directiva y solo está a la espera de llegar al país vía Estados Unidos o llegar a Guatemala y cruzar la frontera terrestre.

En todo caso, Perea asegura que viene en buenas condiciones físicas y con muchas expectativas para la nueva campaña con un conjunto tigrillo que se ha armado hasta los dientes. Para el colombiano, la mentalidad es ser campeón, no hay más, por ello es que ve un equipo con buenos jugadores y un cuerpo técnico de perfil ganador.

¿Cuándo vendrás al país para sumarte al plantel del FAS?

De momento no puedo llegar directamente a El Salvador pero tendría llegar a Guatemala y cruzar la frontera o si no ir por Estados Unidos que sí tiene vuelo directo. Espero que el equipo me diga el día que tengo para viajar y en lo personal yo ya estoy listo, tengo mis papeles acá en Colombia en regla y tengo también mi prueba de COVID-19, solo espero el boleto para viajar.

¿Ya está todo arreglado con la directiva?

Ya tenemos todo con acuerdo. Solo me falta viajar y al llegar allá firmar el contrato.

¿Cómo están tus expectativas para la vuelta al fútbol salvadoreño?

Me siento feliz y contento de volver, hace tiempo que quería estar de regreso por el cariño de la gente y las expectativas son muy grandes. Tengo la ilusión de ser campeón con el FAS, para mí sería un logro muy importante.

¿Cuál es tu balance de esa primera experiencia que tuviste en el país en 2018? Fuiste goleador pero el equipo fue eliminado ante el Audaz en cuartos de final.

En lo personal me fue muy bien pero como grupo no avanzamos. No llegamos a la final y no pudimos competir por el título. Ese partido (ante Audaz, juego de vuelta en el Quiteño que perdieron 2-3) pensábamos que ya teníamos la clasificación. El rival nos sorprendió y no nos dio tiempo de reaccionar y estos partidos son así, lastimosamente nos tuvimos que quedar fuera.

¿Cómo ves este nuevo plantel del FAS?

Me parece muy bien, muy bueno. Es importante traer a un técnico (Jorge Rodríguez) que tiene mucha experiencia y que ha sido campeón muchas veces. Los jugadores que han llegado ilusionan mucho, tengo deseo de competir con ellos, de aprender también y ser parte del grupo. Espero que este año sea especial para nosotros.

Raúl Peñaranda dijo que espera conformar un bloque de ataque letal contigo y los delanteros paraguayos Areco y Rodríguez.

Me parece excelente. Le conozco, es goleador y espero apoyar y que todos aportemos. Queremos que el FAS siempre esté arriba. Quiero llegar para conocer al plantel y aprender de ellos. He visto que los paraguayos son muy buenos y la verdad me alegra que estén en el equipo, hay muchas ganas de conocerlos.

¿Qué te recordás de ese primer paso en el país?

Me sorprendió la técnica que tiene el futbolista salvadoreño, es muy rápido también y creo que tenemos muchas similitudes con el jugador colombiano, esa picardía. El Alianza ha sido protagonista en los últimos años y se ha ganado ese presente que tiene, pero queremos ser competitivos y la verdad quiero volver y hacer un buen torneo. Hay otros equipos como el Águila, Santa Tecla y Metapán que también tienen lo suyo, será un torneo difícil.

Estar a la distancia no es lo mismo en la preparación a comparación que tus compañeros ¿Cómo te has preparado?

He tratado de hacerlo de la mejor manera. Cuando llegué a El Salvador (2018) tenía una lesión y no la pude superar totalmente. Ahora no tengo ninguna lesión, estoy cien por ciento apto para jugar. Aquí he estado entrenando con un preparador físico quien me ha ayudado en la definición, técnica y creo que llegaré en las mejores condiciones para aportar al equipo.

Después de tu paso en FAS te fuiste al fútbol de Perú ¿Cómo te fue?

En Perú he estado en muchos equipos, es un país que me ha abierto las puertas y la verdad que me siento bien, me he ganado un nombre. Lastimosamente este último torneo no nos fue muy bien pues debido a la pandemia se paró todo, jugamos seis fechas y también tuve problemas con dirigentes del equipo, pensamos de manera diferente y en cierta forma no nos trataron de la mejor manera así que en ambas partes decidimos terminar el contrato. Hice muy buen camerino, dejé grandes amigos y compañeros pero la parte dirigencial hubo diferencias.

Hay un incentivo extra que es jugar la Liga Concacaf y el primer rival es el Managua de Nicaragua.

Es un torneo que me motiva bastante y queremos jugar contra los mejores. Es una experiencia que no he tenido antes. He estado pendiente de todo lo que acontece en el FAS y estar en un torneo internacional es algo que ilusiona, ahora ya se tiene ese primer rival y queremos competir de la mejor manera.

¿Qué te dice la gente que sabe de tu regreso a FAS?

Esa relación con los aficionados está de la mejor manera. Quiero volver, ellos tienen ilusiones, tienen confianza en mí y quiero que ese cariño crezca en base al esfuerzo que voy a dar para que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos trazado.