Luis Peralta no seguirá en FAS

El delantero Luis Peralta no continuará en las filas del FAS para el Clausura 2022, según compartió el artillero en sus cuentas de redes sociales.

En la publicación se puede leer que el colombiano es “consciente de que los ciclos deben cerrarse” y agradeció a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la Junta Directiva del cuadro asociado por la oportunidad de vestir la camiseta del combinado santaneco.

“Cerrando una temporada no queda más que agradecer a la Junta Directiva, cuerpo técnico y compañeros por permitirme ser parte de esta experiencia. No puedo negar que había días que se hacían cuesta arriba y se tornaban difíciles. Un año muy luchado, no me guardé nada y entregué siempre todo de mí para aportar desde lo individual y lo colectivo. Me voy siendo campeón y goleador, dos cosas que nada ni nadie me podrá quitar. Soy consciente de que los ciclos deben cerrarse y de que nuevas puertas se abrirán y oportunidades llegarán. A esa gente que nos acompañó siempre, que nos alentó como un verdadero hincha y hasta el último momento estuvo ahí, ¡gracias! Pum pum FAS”, expresó el delantero.

Peralta llegó al FAS para el pasado Clausura 2021, torneo en el que contribuyó para que el cuadro asociado se coronara campeón de la liga mayor tras 11 años de no conseguirlo.

En el Apertura 2021, el colombiano logró marcar 10 goles en 24 partidos, aunque en la segunda vuelta solo logró anotar una vez. En ambos torneos convirtió 15 dianas en total.