Luis Peralta: "Vengo de menos a más y eso es lo importante"

El delantero Luis Peralta marcó el 2-0 parcial por la vía del penalti el pasado miércoles en la victoria ante el Firpo y fue su segundo tanto en el torneo tras anotarle antes al Alianza. El FAS sumó tres puntos valiosos y sigue en la pelea por la clasificación.

Al término del encuentro, el ariete colombiano destacó que fue un triunfo con mucho esfuerzo frente a un rival que llegó a proponer. Por ello, le queda la satisfacción que el equipo pudo soportar la presión y ser letal en los momentos puntuales para salir con el triunfo.

"El equipo compitió y eso me deja tranquilo. El Firpo es un rival que tiene buenos jugadores, que tiene buen juego, jerarquía. Con sacrificio, juego, carácter y personalidad sacamos el partido adelante", dijo Peralta.

Si bien también reconoció que aún hay mucho camino por recorrer para tener el nivel de juego que están buscando, esta clase de triunfos frente a rivales como el Alianza y el Firpo permiten al grupo tener garra y adquirir confianza.

"El equipo mostró jerarquía, luchó, corrió y mostramos en momentos del partido que tenemos buen fútbol solo que a veces no se ve algo vistoso pero metimos las opciones que generamos. Es cierto que sobre el final terminamos sufriendo, ante un gran rival que no se vino a esconder, nos vino a atacar y eso es nos hizo difícil y nos vamos contentos por la victoria", expuso .

En lo personal, el colombiano aseguró que viene en ascenso y su idea es llegar a un mejor nivel cuanto antes. De momento los goles le dan esa confianza para encarar el resto del campeonato.

"Vengo de menos a más y eso es lo importante. Tengo el respaldo de los compañeros, hablamos mucho, somos honestos y eso nos ayuda también en lo individual. Uno siempre da lo mejor, pero a veces salen buenos partidos, a veces no, pero la actitud no se negocia y en lo personal trato de dar lo mejor y en esta ocasión me voy contento por anotar porque ayudé al equipo a ganar", destacó.

Peralta se estrena en el fútbol salvadoreño en este Clausura 2021 con los tigrillos junto al mexicano Carlos "Gullit" Peña y el panameño Roberto Chen. Se mantiene de la armada de extranjeros del torneo pasado el colombiano Luis Perea.