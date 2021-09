Luis Peralta: "Espero que vengan más goles"

El delantero colombiano de FAS, Luis Peralta es el actual goleador del Apertura con siete goles y busca seguir de la misma manera en los siguientes encuentros.



Peralta viene de anotar un doblete ante Once Deportivo en Ahuachapán, lo cual derivó en una victoria de 3 a 1 y frenar la racha negativa ante el cuadro fronterizo y seguir en la parte alta de la tabla.



"El equipo necesitaba esta victoria para trabajar con más tranquilidad, recuperarse de la mejor manera", dijo el colombiano.



Para la novena fecha, FAS visitará el estadio Gregorio Martínez para enfrentar a un cuadro de Chalatenango que está viviendo su peor etapa en el torneo.



"Sabemos que el equipo es fuerte de local y esperemos plantar nuestro partido de la mejor manera. Sabemos que los jugadores que les toque jugar tienen que dar el máximo porque todos los equipos que enfrenten al FAS desean ganarle", explicó Peralta.



Con el doblte ante Once Deportivo, Luis Peralta sumó siete goles en el torneo y lidera la tabla de goleadores en el actual Apertura.



"Lo vivo con tranquilidad, es en base al trabajo. En lo personal me da un poco de tranquilidad, de seguir trabajando y ojalá que se vengan más goles. Creo que el equipo ha mostrado una jerarquía importante y eso es importante para aumentar la cuota goleadora", dijo el delantero de FAS.

Hay que mencionar que el cuadro santaneco atraviesa problemas de pago con el plantel según expusieron el cuerpo técnico y los jugadores la semana pasada, sin embargo, el compromiso del equipo sigue intacto." Creo que el equipo siempre ha estado unido. No es la primera vez que la parte económica pasa factura, el torneo pasado lo vivimos. El equipo siempre ha estado a la altura, sabemos que estamos en un club grande y nuestro trabajo es ir partido a partido, entrenar y cumplir con todos los requisitos", agregó el jugador tigrillo.