Luis Peralta: "El gol es para los que critican y no ven el esfuerzo que hacemos"

FAS rescató la victoria sobre el final gracias al tanto de Luis Peralta que le permite a los tigrillos amanecer en la segunda posición de la clasificación y le quita presión al atacante cafetero en la penúltima jornada de la fase regular.

El tanto le permite a Peralta volver a marcar pero además le da confianza a las puertas de la etapa más importante del campeonato. El ariete habló sobre lo que significó este tanto que le da el triunfo a su equipo en el último minuto.

"Estoy contento por ayudar al equipo a ganar. Era un encuentro en una cancha difícil y más después de ese empate sobre lo último. Los tres puntos nos favorecen para quedarnos con el segundo lugar", dijo Luis, que al final fue aplaudido por los aficionados visitantes presentes en el "Calero Suárez".

#LMF | Luis Peralta le dio el gol de la victoria a FAS en los últimos minutos. Esto dijo el delantero luego de anotar desde el punto penal y romper su sequía goleadora.



Pero además agregó que "se lo dedico a las personas que estaban criticando y no conocen el sacrificio que uno hace como jugadores y como seres humanos por este equipo", comentó.

Los delanteros siempre quieren marcar y viven con esa presión, como manifiesta Peralta. "Uno siempre quiere anotar. Clayvin también pudo anotar. Esperamos seguir anotando y ayudando al equipo.

El delantero concluyó afirmando que no estaba nervioso a la hora de marcar el penalti bajo presión." Siempre he pateado penales bajo presión y eso me favorece. No estaba nervioso pero si agradecido por poder aportarle al equipo en ese momento del encuentro ".

El FAS amarra con el triunfo el segundo puesto de la clasificación a falta de una fecha para definir los emparejamientos en la fase de eliminatoria.