Luis Peralta: "El 'Loco' Abreu me habló muy bien del país"

El FAS sumó un delantero más a su plantel este lunes. Se trata del colombiano Luis Peralta Ariño, de 28 años quien firmó contrato por un año y desde esta semana está ya en las prácticas del equipo que dirige Jorge Rodríguez para llegar lo mejor posible al Clausura 2021.

El sudamericano brindó declaraciones al portal del club y destacó que es una motivación tener este nuevo espacio en un equipo centroamericano. Llega con ganas de pelear por un puesto y espera dar su aporte.

"Agradecido por venir a este lindo club, estoy empapándome del equipo, de su historia. Me contactaron hace unos días a través de mi representante y llegamos a un acuerdo rápido", dijo el sudamericano sobre su llegada.

Dentro de la trayectoria de Peralta destaca su paso en países como Brasil, Chipre y Argentina así como su natal Colombia. En Deportes Tolima coincidió con Luis Perea (2007-10), quien es también delantero tigrillo que sigue para este nuevo campeonato y en su paso por Bangu, de Brasil (2018), fue compañero de Sebastián "el Loco" Abreu, quien le habló de El Salvador sin saber que años más tarde vendría al país.

Peralta se define como un delantero rápido y que le gusta transitar por todo el frente ofensiva. Obviamente busca anotar y ser colaborador. En su primera impresión con el plantel se ha dado cuenta "que hay buena calidad" y está ansioso por adaptarse pronto.

"El 'Loco' Abreu me habló muy bien del país sin saber que unos años después iba a venir acá, fuimos compañeros en Brasil, tuvimos muchas charlas y me habló bien de El Salvador. Soy un jugador que me gusta correr, moverme en la parte delantera, como todo delantero me gusta marcar goles y espero se me dé la oportunidad. Soy un nueve pero puedo jugar con otro delantero y estar como media punta, el entrenador sabrá cómo ubicarnos", aseguró.

"El FAS es un club grande, sé que acá es una liga competitiva, los equipos pequeños pueden ganarte y hay canchas difíciles donde tenemos que dar lo mejor. Contento porque vengo a dar mi aporte y mi máximo esfuerzo, he tenido mi trayectoria y espero apoyarme con los compañeros", agregó.

Peralta es el tercer extranjero en las filas tigrillas para el Clausura 2021 junto con el colombiano Luis Perea y el mexicano Carlos "Gullit" Peña. Aún falta por definir uno más que sea defensa central.