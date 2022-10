Luis Peralta: “Creo que somos justos ganadores”

El Atlético Marte sigue con buen paso en el Apertura 2022. El sábado vencieron al Once Deportivo en condición de local gracias a una anotación de Luis Peralta, y prolongó su racha de cuatro partidos sin conocer la derrota.



“Estoy muy agradecido con el grupo que tengo, son jugadores jóvenes, que van a dar mucho para El Salvador. Yo soy un privilegiado, de los más experimentados de este grupo y hemos demostrado que somos una familia dentro del campo y hemos merecido el triunfo después de haber hecho una primera ronda muy buena, sabíamos que teníamos que comenzar con pie derecho la segunda vuelta para seguir ilusionandonos y esperamos seguir así, manteniendo los pies sobre la tierra y hoy (sábado) fue un partido que demostramos que cuando tenemos que jugar, jugamos, y que cuando tenemos que presionar, presionamos”, expresó.

El atacante colombiano logró marcar su primera anotación con la camiseta del cuadro bandera, por lo que se mostró muy feliz de volver al sendero goleador.

“Yo en lo personal me voy contento por el gol, por ayudar el partido. Venía haciendo buenos partidos pero no se me daba la posibilidad de anotar, pero bueno ahora después de una racha de varios partidos sin marcar el delantero vive del gol así que muy contento por eso”, comentó.

En la próxima fecha, los marcianos se medirán ante el Alianza en el derbi capitalino. El cuadro bombardero solamente ha perdido un partido y fue precisamente ante los albos en la primera vuelta.

“Nosotros vamos con humildad, nosotros somos un equipo muy tranquilo, un equipo muy joven que estamos muy ilusionados partido a partido, vamos con la ilusión de ir paso a paso, y obviamente conseguir la clasificación, hoy (sábado) tuvimos la mentalidad. En lo personal siento que el equipo dominó el día de hoy (sábado), creo que somos justos ganadores y esperamos seguir por ese camino”, expresó.