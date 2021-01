Luis Paradela: "Si me hubiese tocado quedarme, volvería a jugar con Chalatenango"

El habilidoso mediocampista cubano Luis Paradela fue anunciado como baja en el Chalatenango luego que el equipo norteño fuera el primero en ser eliminado del Apertura 2020. Su próximo destino será el Santos Guápiles de la primera división de Costa Rica.

Paradela ya se encuentra en el distrito de Guápiles, al noreste de San José, capital de Costa Rica. El Santos lo anunció como uno de sus grandes fichajes, y no es por nada, porque según el mismo jugador, el club tico lo quiso llevar desde el torneo anterior "en el mercado anterior ellos intentaron llevarme y no se pudo por cosas".

En una breve charla, el volante Luis Paradela habló sobre su paso por el fútbol salvadoreño, donde primero jugó en el 2019 con el Jocoro y luego vistió la casa morada del Chalatenango en el 2020. En ambos clubes criollos, su desempeño individual se sobrepuso ante los resultados colectivos.

"La verdad fue importante mi paso por El Salvador, me hizo más fuerte mentalmente y físicamente. Al igual conocí un fútbol diferente, es una liga bien peleada donde cualquiera le gana a cualquiera y que tiene buen manejo de pelota", fue su impresión sobre su paso por El Salvador.

¡BIENVENIDO! El delantero Cubano ���� #LuisParadela se incorpora a nuestro club y se viste de rojo y blanco. ¡#VamosSantos! pic.twitter.com/c31kwDRvw9 — AD Santos (@ADSantos61) January 7, 2021

En total fueron 20 partidos del cubano en la primera división de El Salvador, donde marcó dos goles, uno con Jocoro y el otro con Chalatenango. Sobre el balompié criollo, Paradela asegura que le sirvió elementalmente para ser más fuerte mentalmente.

"El fútbol salvadoreño es muy bueno, es bastante físico, tiene bastante verticalidad y mi aprendizaje en los dos clubes que estuve fue que hay que seguir adelante, nunca hay que pensar chiquito, siempre en grande, que a veces las cosas no se dan por cualquier motivo pero uno nunca tiene que dejar de trabajar", aseguró Luis desde el distrito de Guápiles.

Precisamente en el actual torneo Apertura 2020, Paradela mostró su mejor versión. Fue parte importante del plantel de Chalatenango dirigido por Juan Ramón Sánchez, sin embargo, sus buenas actuaciones no impidieron que el equipo fuera el primer eliminado del torneo. El futbolista cubano asegura que se fue de El Salvador con esa espina de no poder hacer que el equipo clasificase a la fiesta grande.

"En este torneo anduve bien individualmente, pero las cosas como equipo no salieron y si hubiese querido que las cosas como equipo hubieran salido y no estar tan bien individualmente. Me hubiese gustado clasificar a los cuartos de final y por qué no alcanzar un título que era el objetivo", expresó Paradela.

"Desgraciadamente no se dieron las cosas colectivamente y gracias a Dios se dieron las individuales y pues queda aprovechar las oportunidades", añadió.

Luis Paradela se fue de El Salvador sin lograr ningún título, sin embargo, asegura que en Chalatenango, deja un pedazo de su vida.

"Uno siempre quiere mejorar, pero si me hubiera tocado quedarme este torneo lo volvería a jugar con Chalatenango, me sentí súper bien ahí'', aseguró.

Ahora, el mediocampista que gestó regates, dribling y jugadas individuales de buena factura tiene claros sus objetivos en el fútbol tico. "Este reto lo tomo como una forma de probarme en el fútbol de alto nivel y mejorar individualmente. Mis objetivos son a corto plazo estabilizarme en un club y a largo plazo jugar en Europa, y claro que en un futuro me gustaría volver a jugar en el fútbol salvadoreño", finalizó.