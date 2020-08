Luis Paradela: "Granada puede complicar a El Salvador con el juego aéreo"

El delantero cubano Luis Paradela, del Chalatenango, espera ahora el llamado a la selección de su país, para los primeros dos juegos eliminatorios al Mundial de Catar 2022, en octubre. Ya se comunicó con el seleccionador, Pablo Sánchez, y solo espera la cita para incorporarse.

Cree que ir con el equipo cubano no tiene por qué afectarlo, si llegara a ser titular del equipo norteño.

Luego, por el recorrido a escala de selecciones nacionales en competencias de CONCACAF, Paradela tiene un parámetro de lo que podría ofrecer la selección de Granada ante El Salvador, este 8 de octubre en el estadio Cuscatlán, por la primera fecha de la fase eliminatoria a Catar 2022. Este delantero cubano, quien marcó un tanto en esa ocasión, tiene fresco aún en su mente el triunfo por 2-0 ante Granada, en octubre de 2018, en el estadio Kirani James, por Liga de Naciones de CONCACAF.

"Hace dos años nos medimos ante Granada y tiene un buen equipo, con jugadores muy competitivos, con bastante nivel, pero no veo que El Salvador pueda tener algún tipo de problemas. Fue nuestro segundo juego de Liga de Naciones. Granada tiene un equipo aguerrido, con jugadores fuertes en lo físico. Creo que con su juego aéreo, Granada podría complicar El Salvador", dijo el atacante cubano en charla con EL GRÁFICO.

Por otra parte, Paradela no ve contratiempos para que la selección cuscatleca salga avante del grupo de primera fase., en el que comparte con con Granada, Montserrat, Islas Vírgenes y Antigua y Barbuda.

"Yo veo accesible el grupo que le tocó a El Salvador. No veo que pueda tener algún tipo de problema para pasar de ronda, aunque en la cancha es donde se dice la última palabra. Hay muchas islas por ahí que uno no las conoce y cuando las vienes a ver te sacan jugadores de otros lados", dijo el delantero insular a este medio.

Atento

Por ahora, en el tema de una llamada a la selección mayor de Cuba, no habrá líos de parte de Chalatenango con Paradela. Una vez, el equipo norteño acuse de recibido sobre la petición por el delantero, procederá a liberarlo. Chalatenango deberá recibir el llamado oficial dos semanas antes del primer juego

Luego, sobre el grupo que le tocó a Cuba contra Curazao, Guatemala, San Vicente y Las Granadinas e Islas Vírgenes Británicas, Paradela lo califica, sin tapujos, como el de la muerte, en esta primera ronda eliminatoria.

"Es un grupo difícil, por cómo se plantearon los demás grupos. Estamos en el grupo de la muerte , porque hay países en ese grupo que pueden pelear la clasificación. En los demás grupos es el cabeza de serie el que puede , con mayores opciones, pasar a la siguiente ronda, Debemos medirnos, por ejemplo, ante Curazao, que es un equipo B de Holanda", dijo el delantero del conjunto chalateco.

Por ahora, el insular trabaja desde su casa, en Chalatenango, desde lo físico para no conservar su condición. "Hasta ahora, todo ha ido bien. Me he tenido que ejercitar en casa", externó el caribeño, quien ahora tendrá que disputar la titularidad en Chalatenango con el nacional José Ángel Peña y el mexicano Carlos Félix Gámez.