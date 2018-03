Luis Palacios fue el verdugo del Águila

Goooool de Luis Palacios para el 1-1del Pasaquina ante el Águila en el estadio Juan Francisco Barraza por la fecha 15 del Apertura 2017. #apertura2017 #pasaquina #aguila #barraza A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Oct 18, 2017 at 3:03pm PDT

Goooool de Luis Palacios para el 1-1del Pasaquina ante el Águila en el estadio Juan Francisco Barraza por la fecha 15 del Apertura 2017. #apertura2017 #pasaquina #aguila #barraza A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Oct 18, 2017 at 3:03pm PDT

Luis Palacios, delantero colombiano del Pasaquina, no perdonó las ocasiones que tuvo ante el Águila en el 2-2 de este miércoles y demostró sus fortalezas con un doblete, el primero que consigue en la primera división profesional salvadoreña.Tras un paso de año y medio en el Platense de la categoría de ascenso, el colombiano recibió la oportunidad del ahora extécnico David Omar Sevilla para incorporarse a las filas fronterizas y no ha defraudado."Venía con una idea desde el principio de jugar en primera división, pero llegué muy tarde y ya todos los equipos habían conformado sus plantillas. Me tocó jugar en Platense, ahí estuve y me fue bien. Le agradezco a profe Sevilla y a los dirigentes, porque si no fuera por ellos, estuviera en segunda. Ahora es de aprovechar esta oportunidad en la vida que me dio Dios", manifestó el "9" pasaquinense.El ariete contó que estuvo en procesos de selección sub 20 en su natal Colombia, tras jugar en equipos del circuito de privilegio en la nación suramericana. Aunque lamentó que por una lesión no pudo ir al Mundial de la modalidad.También se refirió a su transición de la segunda categoría nacional al balompié de la liga mayor y sus contrastes."Es un cambio drástico, porque en segunda es un fútbol más de choque, más de correr y en primera es todo lo contrario: hay mucho toque, hay mucha movilidad y mejores canchas, así mi fútbol se ve más", precisó.Finalmente, el atacante de 24 años indicó su meta en la división de privilegio, en la que ya suma cuatro tantos, incluyendo el doblete a los emplumados este miércoles."Espero mantenerme en la liga, fácil es llegar pero lo que cuesta es mantenerse", confesó el delantero de los unionenses.Estos son los goles que Palacios le hizo hoy al Águila: